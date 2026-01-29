https://1prime.ru/20260129/kurs-867025677.html

Юань на Мосбирже сильно упал относительно рубля

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс китайской валюты по отношению к рублю в четверг ощутимо упал, обновив минимум начавшегося года, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 18 копеек и составил 10,76 рубля. Курсовой коридор составил 10,74-10,96 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 75,83 рубля. Рубль на подъеме Юань на Мосбирже в четверг ощутимо падал по отношению к рублю, ускоряясь в этом падении во второй половине дня. При этом курс китайской валюты обновил минимум с 5 декабря прошлого года. "Рубль вновь перешел к укреплению, несмотря на завершение налогового периода января. У инвесторов продолжают теплиться геополитические надежды, а основное экспортное сырье – нефть, драгоценные и цветные металлы – активно дорожает, по многим позициям до рекордных отметок в истории. Предложения валюты добавляют ее продажи по бюджетному правилу в размере 17,4 миллиарда рублей в день в эквиваленте. При этом спрос на валюту, в том числе со стороны импортеров, по-прежнему далек от активного", - комментирует Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,45% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,68% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 20.23 мск росла на 3,3%, до 69,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 96,3 пункта. Прогнозы Администрация Дональда Трампа, судя по всему, решила поддерживать финансовые рынки, что отражается в давлении на ФРС и чревато ростом инфляции в будущем, полагает Наталия Орлова из Альфа-банка. "Любые риски для американской экономики означают и снижение цен на нефть - что будет влиять на динамику курса рубля - и поддерживают наши осторожные ожидания, несмотря на устойчивость российской валюты в настоящий момент", - добавляет она. Пока же высокие рублевые процентные ставки и спад потребительского "аппетита" после праздничного пика сдерживают потребность в иностранных деньгах, говорит Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". "В конце недели ждем курс юаня на уровне 10,7-11 рублей, к доллару – 75-77 рублей", - добавляет он.

