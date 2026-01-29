https://1prime.ru/20260129/legprom-867001894.html

Алиханов рассказал о росте производства в легкой промышленности

экономика

промышленность

бизнес

рф

антон алиханов

минпромторг

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Производство в отраслях легкой промышленности России по итогам 11 месяцев прошлого года выросло на 12,5% в денежном выражении, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "По итогам 11 месяцев прошлого года отечественное производство увеличилось в денежном выражении на 12,5%, в то время как общий рынок снизился на 3%", - сказал министр о производстве в легпроме в рамках парламентских слушаний на тему "О развитии отраслей легкой промышленности в Российской Федерации". Алиханов отметил, что последние пять лет отгрузка продукции легкой промышленности ежегодно прирастала более чем на 20%, достигнув пикового значения в 2024 году.

рф

2026

