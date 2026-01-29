Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов рассказал о росте производства в легкой промышленности - 29.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260129/legprom-867001894.html
Алиханов рассказал о росте производства в легкой промышленности
Алиханов рассказал о росте производства в легкой промышленности - 29.01.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о росте производства в легкой промышленности
Производство в отраслях легкой промышленности России по итогам 11 месяцев прошлого года выросло на 12,5% в денежном выражении, сообщил глава Минпромторга РФ... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T11:56+0300
2026-01-29T11:56+0300
экономика
промышленность
бизнес
рф
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/80396/15/803961523_0:197:3077:1928_1920x0_80_0_0_adf3809d9c1e302e984e5a0eacbf8db0.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Производство в отраслях легкой промышленности России по итогам 11 месяцев прошлого года выросло на 12,5% в денежном выражении, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "По итогам 11 месяцев прошлого года отечественное производство увеличилось в денежном выражении на 12,5%, в то время как общий рынок снизился на 3%", - сказал министр о производстве в легпроме в рамках парламентских слушаний на тему "О развитии отраслей легкой промышленности в Российской Федерации". Алиханов отметил, что последние пять лет отгрузка продукции легкой промышленности ежегодно прирастала более чем на 20%, достигнув пикового значения в 2024 году.
https://1prime.ru/20260129/legprom-867001524.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80396/15/803961523_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_1286f47180e47d9c88f55a1a5fa56fc6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, бизнес, рф, антон алиханов, минпромторг
Экономика, Промышленность, Бизнес, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг
11:56 29.01.2026
 
Алиханов рассказал о росте производства в легкой промышленности

Алиханов: производство в легкой промышленности в России за 11 месяцев выросло на 12,5%

© РИА Новости . Артем Житенев | Перейти в медиабанкШвейная фабрика
Швейная фабрика - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Швейная фабрика. Архивное фото
© РИА Новости . Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Производство в отраслях легкой промышленности России по итогам 11 месяцев прошлого года выросло на 12,5% в денежном выражении, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"По итогам 11 месяцев прошлого года отечественное производство увеличилось в денежном выражении на 12,5%, в то время как общий рынок снизился на 3%", - сказал министр о производстве в легпроме в рамках парламентских слушаний на тему "О развитии отраслей легкой промышленности в Российской Федерации".
Алиханов отметил, что последние пять лет отгрузка продукции легкой промышленности ежегодно прирастала более чем на 20%, достигнув пикового значения в 2024 году.
Фабрика по производству джинсовой одежды - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Минпромторг предложил увеличить поддержку легкой промышленности
11:54
 
ЭкономикаПромышленностьБизнесРФАнтон АлихановМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала