Алиханов рассказал о росте производства в легкой промышленности
2026-01-29T11:56+0300
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Производство в отраслях легкой промышленности России по итогам 11 месяцев прошлого года выросло на 12,5% в денежном выражении, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "По итогам 11 месяцев прошлого года отечественное производство увеличилось в денежном выражении на 12,5%, в то время как общий рынок снизился на 3%", - сказал министр о производстве в легпроме в рамках парламентских слушаний на тему "О развитии отраслей легкой промышленности в Российской Федерации". Алиханов отметил, что последние пять лет отгрузка продукции легкой промышленности ежегодно прирастала более чем на 20%, достигнув пикового значения в 2024 году.
