https://1prime.ru/20260129/legprom-867006160.html

Алиханов назвал наиболее востребованные профессии в легкой промышленности

Алиханов назвал наиболее востребованные профессии в легкой промышленности - 29.01.2026, ПРАЙМ

Алиханов назвал наиболее востребованные профессии в легкой промышленности

Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что в легкой промышленности России наиболее востребованы технологи, конструкторы текстильных изделий, дизайнеры,... | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T12:07+0300

2026-01-29T12:07+0300

2026-01-29T13:38+0300

промышленность

бизнес

россия

антон алиханов

минпромторг

минобрнауки

минпросвещения

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f630a17c72e3b4a8f81eb35fdfb54fe0.jpg

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что в легкой промышленности России наиболее востребованы технологи, конструкторы текстильных изделий, дизайнеры, операторы текстильного и швейного оборудования. "Что касается общей проблемы для всех областей промышленности, дефицита кадров, у нас сейчас в легпроме занято около 300 тысяч человек, при этом доппотребность составляет от 15 до 17 тысяч человек. Наиболее востребованы технологи, конструкторы текстильных изделий, дизайнеры, операторы текстильного и швейного оборудования", - сказал министр. Алиханов отметил, что за пять лет кадровая ситуация в отрасли существенных изменений не претерпела. Молодых специалистов легкой промышленности сейчас готовят около 330 учреждений среднего профессионального образования и 66 вузов. "Мы считаем необходимым проработать вместе с коллегами из Минобрнауки и Минпросвещения расширение госзадания, усилив работу в том числе по целевому обучению", - добавил министр.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, бизнес, россия, антон алиханов, минпромторг, минобрнауки, минпросвещения