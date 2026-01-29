Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов назвал наиболее востребованные профессии в легкой промышленности - 29.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260129/legprom-867006160.html
Алиханов назвал наиболее востребованные профессии в легкой промышленности
Алиханов назвал наиболее востребованные профессии в легкой промышленности - 29.01.2026, ПРАЙМ
Алиханов назвал наиболее востребованные профессии в легкой промышленности
Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что в легкой промышленности России наиболее востребованы технологи, конструкторы текстильных изделий, дизайнеры,... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T12:07+0300
2026-01-29T13:38+0300
промышленность
бизнес
россия
антон алиханов
минпромторг
минобрнауки
минпросвещения
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f630a17c72e3b4a8f81eb35fdfb54fe0.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что в легкой промышленности России наиболее востребованы технологи, конструкторы текстильных изделий, дизайнеры, операторы текстильного и швейного оборудования. "Что касается общей проблемы для всех областей промышленности, дефицита кадров, у нас сейчас в легпроме занято около 300 тысяч человек, при этом доппотребность составляет от 15 до 17 тысяч человек. Наиболее востребованы технологи, конструкторы текстильных изделий, дизайнеры, операторы текстильного и швейного оборудования", - сказал министр. Алиханов отметил, что за пять лет кадровая ситуация в отрасли существенных изменений не претерпела. Молодых специалистов легкой промышленности сейчас готовят около 330 учреждений среднего профессионального образования и 66 вузов. "Мы считаем необходимым проработать вместе с коллегами из Минобрнауки и Минпросвещения расширение госзадания, усилив работу в том числе по целевому обучению", - добавил министр.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163954_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_111aa2fd2f3cc8b99c39c83911a81699.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, бизнес, россия, антон алиханов, минпромторг, минобрнауки, минпросвещения
Промышленность, Бизнес, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг, Минобрнауки, Минпросвещения
12:07 29.01.2026 (обновлено: 13:38 29.01.2026)
 
Алиханов назвал наиболее востребованные профессии в легкой промышленности

Алиханов: в легкой промышленности востребованы технологи, конструкторы и дизайнеры

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что в легкой промышленности России наиболее востребованы технологи, конструкторы текстильных изделий, дизайнеры, операторы текстильного и швейного оборудования.
"Что касается общей проблемы для всех областей промышленности, дефицита кадров, у нас сейчас в легпроме занято около 300 тысяч человек, при этом доппотребность составляет от 15 до 17 тысяч человек. Наиболее востребованы технологи, конструкторы текстильных изделий, дизайнеры, операторы текстильного и швейного оборудования", - сказал министр.
Алиханов отметил, что за пять лет кадровая ситуация в отрасли существенных изменений не претерпела. Молодых специалистов легкой промышленности сейчас готовят около 330 учреждений среднего профессионального образования и 66 вузов.
"Мы считаем необходимым проработать вместе с коллегами из Минобрнауки и Минпросвещения расширение госзадания, усилив работу в том числе по целевому обучению", - добавил министр.
 
ПромышленностьБизнесРОССИЯАнтон АлихановМинпромторгМинобрнаукиМинпросвещения
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала