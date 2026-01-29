https://1prime.ru/20260129/legprom-867006160.html
Алиханов назвал наиболее востребованные профессии в легкой промышленности
Алиханов назвал наиболее востребованные профессии в легкой промышленности - 29.01.2026, ПРАЙМ
Алиханов назвал наиболее востребованные профессии в легкой промышленности
29.01.2026
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что в легкой промышленности России наиболее востребованы технологи, конструкторы текстильных изделий, дизайнеры, операторы текстильного и швейного оборудования. "Что касается общей проблемы для всех областей промышленности, дефицита кадров, у нас сейчас в легпроме занято около 300 тысяч человек, при этом доппотребность составляет от 15 до 17 тысяч человек. Наиболее востребованы технологи, конструкторы текстильных изделий, дизайнеры, операторы текстильного и швейного оборудования", - сказал министр. Алиханов отметил, что за пять лет кадровая ситуация в отрасли существенных изменений не претерпела. Молодых специалистов легкой промышленности сейчас готовят около 330 учреждений среднего профессионального образования и 66 вузов. "Мы считаем необходимым проработать вместе с коллегами из Минобрнауки и Минпросвещения расширение госзадания, усилив работу в том числе по целевому обучению", - добавил министр.
