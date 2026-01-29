https://1prime.ru/20260129/legprom-867008103.html
Решетников призвал не закрываться полностью от импорта в легпроме
Решетников призвал не закрываться полностью от импорта в легпроме
2026-01-29T13:35+0300
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Задачи полностью заместить в РФ импорт в легкой промышленности нет, российским производителям одежды сложно конкурировать с зарубежными, чьи фабрики расположены в странах с дешевой стоимостью сырья и труда, сказал министр экономического развития Максим Решетников. Выступая в четверг на парламентских слушаниях в Госдуме, Решетников сообщил, что рынок продукции легкой промышленности в России в прошлом году составил 2,6 триллиона рублей, из них 60% было удовлетворено за счет импорта. "Наверное, ставить задачу заменить импорт везде и всюду экономически нецелесообразно. Поскольку мы создаем более производительные рабочие места", - сказал Решетников. Он добавил, что есть объективные факторы, почему идет импорт. "Нашим производителям сложно конкурировать зачастую с зарубежными, производство которых расположено в странах, где заработная плата в 3-4 раза ниже, чем у нас в стране", - пояснил Решетников. "В этой связи необходима концентрация на производстве в конкретных сегментах, либо в тех сферах, где нам нужно обеспечивать техсуверенитет на внутреннем рынке. В первую очередь, это, конечно, вопросы гособоронзаказа, развитие наших отраслевых рынков, в том числе школьной формы, спецматериалов и тканей", - добавил он. При этом, подчеркнул министр, в случае, если проще пошить изделие за рубежом, важно, чтобы этот пошив был заказан российскими компаниями, у которых есть российские бренды, выкройки и так далее. Таким образом, значительная часть добавленной стоимости будет оставаться в России. При этом импорт должен соответствовать действующим в России требованиям, поэтому большой блок задач идет по защите от незаконного импорта, подчеркнул глава Минэкономразвития.
