https://1prime.ru/20260129/marketpleysy-867010164.html

Силуанов призвал ввести НДС на импортные товары электронной торговли

Силуанов призвал ввести НДС на импортные товары электронной торговли - 29.01.2026, ПРАЙМ

Силуанов призвал ввести НДС на импортные товары электронной торговли

Введение НДС на импортные товары электронной торговли необходимо для выравнивания конкуренции с российскими, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T14:30+0300

2026-01-29T14:30+0300

2026-01-29T14:34+0300

бизнес

россия

рф

антон силуанов

минфин

госдума

маркетплейсы

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867009979_0:0:2513:1415_1920x0_80_0_0_d00c4146808862dbcb022a77b867b0be.jpg

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Введение НДС на импортные товары электронной торговли необходимо для выравнивания конкуренции с российскими, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. В ходе парламентских слушаний "О развитии отраслей легкой промышленности в Российской Федерации" в Госдуме глава Минфина отметил необходимость создания конкурентных условий между импортными и отечественными товарами легкой промышленности. Одним из направлений, по которому это необходимо сделать, Силуанов назвал электронную торговлю. "В основном в рамках этого направления приобретаются товары из иностранных стран, купленных на зарубежных маркетплейсах, сайтах магазинов. Поэтому здесь тоже большой канал неконкурентной продукции", - сказал Силуанов. Он напомнил, что Минфин России подготовил законопроект о введении НДС на импортные товары электронной торговли. Согласно опубликованному в октябре проекту, ставки налога ведомство предлагает установить в следующих размерах: в 2027 году - 5%, в 2028 году - 10%, в 2029 году - 15%, а начиная с 2030 года - 20%. "Это направлено на то, чтобы импортные дешевые товары за счет того, что они как правило продаются без налогов, пошлин, становились конкурентоспособными с нашими производителями", - сказал глава Минфина.

https://1prime.ru/20260129/import-867008591.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, антон силуанов, минфин, госдума, маркетплейсы