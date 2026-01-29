https://1prime.ru/20260129/marketpleysy-867010164.html
Силуанов призвал ввести НДС на импортные товары электронной торговли
Силуанов призвал ввести НДС на импортные товары электронной торговли - 29.01.2026, ПРАЙМ
Силуанов призвал ввести НДС на импортные товары электронной торговли
Введение НДС на импортные товары электронной торговли необходимо для выравнивания конкуренции с российскими, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 29.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Введение НДС на импортные товары электронной торговли необходимо для выравнивания конкуренции с российскими, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. В ходе парламентских слушаний "О развитии отраслей легкой промышленности в Российской Федерации" в Госдуме глава Минфина отметил необходимость создания конкурентных условий между импортными и отечественными товарами легкой промышленности. Одним из направлений, по которому это необходимо сделать, Силуанов назвал электронную торговлю. "В основном в рамках этого направления приобретаются товары из иностранных стран, купленных на зарубежных маркетплейсах, сайтах магазинов. Поэтому здесь тоже большой канал неконкурентной продукции", - сказал Силуанов. Он напомнил, что Минфин России подготовил законопроект о введении НДС на импортные товары электронной торговли. Согласно опубликованному в октябре проекту, ставки налога ведомство предлагает установить в следующих размерах: в 2027 году - 5%, в 2028 году - 10%, в 2029 году - 15%, а начиная с 2030 года - 20%. "Это направлено на то, чтобы импортные дешевые товары за счет того, что они как правило продаются без налогов, пошлин, становились конкурентоспособными с нашими производителями", - сказал глава Минфина.
Силуанов призвал ввести НДС на импортные товары электронной торговли
Силуанов: НДС на импортные товары электронной торговли позволит выравнять конкуренцию
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Введение НДС на импортные товары электронной торговли необходимо для выравнивания конкуренции с российскими, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
В ходе парламентских слушаний "О развитии отраслей легкой промышленности в Российской Федерации" в Госдуме глава Минфина отметил необходимость создания конкурентных условий между импортными и отечественными товарами легкой промышленности. Одним из направлений, по которому это необходимо сделать, Силуанов назвал электронную торговлю.
Силуанов рассказал, как Россия будет обелять импорт из ЕАЭС
"В основном в рамках этого направления приобретаются товары из иностранных стран, купленных на зарубежных маркетплейсах, сайтах магазинов. Поэтому здесь тоже большой канал неконкурентной продукции", - сказал Силуанов.
Он напомнил, что Минфин России подготовил законопроект о введении НДС на импортные товары электронной торговли. Согласно опубликованному в октябре проекту, ставки налога ведомство предлагает установить в следующих размерах: в 2027 году - 5%, в 2028 году - 10%, в 2029 году - 15%, а начиная с 2030 года - 20%.
"Это направлено на то, чтобы импортные дешевые товары за счет того, что они как правило продаются без налогов, пошлин, становились конкурентоспособными с нашими производителями", - сказал глава Минфина.