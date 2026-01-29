Россия нарастила экспорт растительных масел в ОАЭ в 2025 году

https://1prime.ru/20260129/maslo-866997293.html

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Российский экспорт растительных масел в ОАЭ в 2025 году вырос в 3,5 раза и превысил 26,5 миллиона долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "В 2025 году Россия экспортировала в ОАЭ более 21,5 тысячи тонн растительных масел на сумму свыше 26,5 миллиона долларов США", - сказал журналистам руководитель "Агроэкспорта" Илья Ильюшин на площадке Gulfood 2026 в ОАЭ, его слова привели в пресс-службе центра. Отмечается, что по сравнению с 2024 годом объем поставок увеличился в 2,8 раза в натуральном выражении и в 3,5 раза - в стоимостном. Драйвером экспорта стало подсолнечное масло: в 2025 году его поставки из России в ОАЭ превысили 13,5 тысяч тонн на сумму почти 18 миллионов долларов, рост составил 2,4 раза в натуральном выражении и 3 раза - в стоимостном. Россия в прошлом году впервые за всю историю начала экспорт в ОАЭ рапсового масла, поставляемый объем превысил 900 тонн на сумму почти 1 миллионов долларов, указали в "Агроэкспорте". "Также увеличился объем ввоза в ОАЭ российского соевого масла: за 12 месяцев 2025 года было экспортировано более 7 тысяч тонн этого вида масложировой продукции на сумму почти 8 миллионов долларов США, что в 3,6 раза больше в весе и в 4,6 раза - в денежном выражении", - добавляется в сообщении.

