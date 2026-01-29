https://1prime.ru/20260129/mastersard-867022968.html

Masterсard сократит около 4% сотрудников

технологии

бизнес

финансы

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире компаний, обслуживающих кредитные карты, Masterсаrd Inc сократит около 4% сотрудников, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на слова финансового директора Masterсard Сачина Мехру (Sachin Mehra). "Masterсard завершила пересмотр своей деятельности, который затронет около 4% штатных сотрудников", - передаёт агентство. Согласно данным на сайте компании, ее штат в 2024 году составлял примерно 35 тысяч человек. Мехра также отметил, что на основании стратегического пересмотра деятельности компания ожидает в текущем квартале расходы на структуризацию в размере 200 миллионов долларов. Masterсard Inc. - оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. По состоянию на 31 декабря компанией было выпущено 3,7 миллиарда карт Masterсard и Maestro. А согласно последней финансовой отчётности, годовая чистая прибыль Masterсаrd увеличилась на 16,3% - до 15 миллиардов долларов.

2026

