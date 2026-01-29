Masterсard сократит около 4% сотрудников

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
19:12 29.01.2026
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкБанковские карты Mastercard
Банковские карты Mastercard. Архивное фото
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире компаний, обслуживающих кредитные карты, Masterсаrd Inc сократит около 4% сотрудников, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на слова финансового директора Masterсard Сачина Мехру (Sachin Mehra).
"Masterсard завершила пересмотр своей деятельности, который затронет около 4% штатных сотрудников", - передаёт агентство.
Согласно данным на сайте компании, ее штат в 2024 году составлял примерно 35 тысяч человек.
Мехра также отметил, что на основании стратегического пересмотра деятельности компания ожидает в текущем квартале расходы на структуризацию в размере 200 миллионов долларов.
Masterсard Inc. - оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. По состоянию на 31 декабря компанией было выпущено 3,7 миллиарда карт Masterсard и Maestro. А согласно последней финансовой отчётности, годовая чистая прибыль Masterсаrd увеличилась на 16,3% - до 15 миллиардов долларов.
 
Заголовок открываемого материала