Маткапитал на первого ребенка вырастет до 730 тысяч рублей с 1 февраля

2026-01-29T15:25+0300

2026-01-29T15:25+0300

2026-01-29T15:37+0300

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Маткапитал на первого ребенка с 1 февраля вырастет почти до 730 тысяч рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "С первого февраля будут увеличены более 40 социальных выплат, пособий, компенсаций. Они будут проиндексированы по уровню потребительской инфляции прошлого года. Это мера, которую ежегодно реализуем по поручению президента. Она касается миллионов наших граждан, семей с детьми, героев России, героев труда, ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, людей с инвалидностью и других. В текущем году почти до 730 тысяч вырастет сумма материнского капитала на первого ребенка", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.

