Маткапитал на первого ребенка вырастет до 730 тысяч рублей с 1 февраля - 29.01.2026
Маткапитал на первого ребенка вырастет до 730 тысяч рублей с 1 февраля
Маткапитал на первого ребенка вырастет до 730 тысяч рублей с 1 февраля - 29.01.2026, ПРАЙМ
Маткапитал на первого ребенка вырастет до 730 тысяч рублей с 1 февраля
Маткапитал на первого ребенка с 1 февраля вырастет почти до 730 тысяч рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T15:25+0300
2026-01-29T15:37+0300
россия
общество
рф
михаил мишустин
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Маткапитал на первого ребенка с 1 февраля вырастет почти до 730 тысяч рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "С первого февраля будут увеличены более 40 социальных выплат, пособий, компенсаций. Они будут проиндексированы по уровню потребительской инфляции прошлого года. Это мера, которую ежегодно реализуем по поручению президента. Она касается миллионов наших граждан, семей с детьми, героев России, героев труда, ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, людей с инвалидностью и других. В текущем году почти до 730 тысяч вырастет сумма материнского капитала на первого ребенка", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
россия, общество, рф, михаил мишустин
РОССИЯ, Общество , РФ, Михаил Мишустин
15:25 29.01.2026 (обновлено: 15:37 29.01.2026)
 
Маткапитал на первого ребенка вырастет до 730 тысяч рублей с 1 февраля

Мишустин: маткапитал на первого ребенка с 1 февраля вырастет почти до 730 тысяч рублей

© РИА Новости . Антон Вергун
Новорожденный ребенок
Новорожденный ребенок - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Новорожденный ребенок. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Вергун
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Маткапитал на первого ребенка с 1 февраля вырастет почти до 730 тысяч рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"С первого февраля будут увеличены более 40 социальных выплат, пособий, компенсаций. Они будут проиндексированы по уровню потребительской инфляции прошлого года. Это мера, которую ежегодно реализуем по поручению президента. Она касается миллионов наших граждан, семей с детьми, героев России, героев труда, ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, людей с инвалидностью и других. В текущем году почти до 730 тысяч вырастет сумма материнского капитала на первого ребенка", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
 
