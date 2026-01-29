https://1prime.ru/20260129/matkapital-867013378.html

Маткапитал на второго и последующих детей вырастет до 963 тысяч рублей

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Сумма материнского капитала на второго и последующих детей в 2026 году вырастет до 963 тысяч рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В текущем году почти до 730 тысяч (рублей - ред.) вырастет сумма материнского капитала на первого ребёнка и до 963 (тысяч рублей - ред.) на второго и последующих детей", - сообщил Мишустин. Премьер-министр отметил, что повышение коснётся как новых сертификатов, так и остатков неиспользованных средств, которые были выданы ранее, а также единовременного пособия при рождении ребенка.

