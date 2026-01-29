Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Маткапитал на второго и последующих детей вырастет до 963 тысяч рублей - 29.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260129/matkapital-867013378.html
Маткапитал на второго и последующих детей вырастет до 963 тысяч рублей
Маткапитал на второго и последующих детей вырастет до 963 тысяч рублей - 29.01.2026, ПРАЙМ
Маткапитал на второго и последующих детей вырастет до 963 тысяч рублей
Сумма материнского капитала на второго и последующих детей в 2026 году вырастет до 963 тысяч рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T15:35+0300
2026-01-29T15:41+0300
россия
общество
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860108358_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_90b629299739da29aa24e4a402409300.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Сумма материнского капитала на второго и последующих детей в 2026 году вырастет до 963 тысяч рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В текущем году почти до 730 тысяч (рублей - ред.) вырастет сумма материнского капитала на первого ребёнка и до 963 (тысяч рублей - ред.) на второго и последующих детей", - сообщил Мишустин. Премьер-министр отметил, что повышение коснётся как новых сертификатов, так и остатков неиспользованных средств, которые были выданы ранее, а также единовременного пособия при рождении ребенка.
https://1prime.ru/20260129/vyplaty-867012676.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860108358_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_7127d62cbbd93a172cda32671c731e70.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, михаил мишустин
РОССИЯ, Общество , РФ, Михаил Мишустин
15:35 29.01.2026 (обновлено: 15:41 29.01.2026)
 
Маткапитал на второго и последующих детей вырастет до 963 тысяч рублей

Мишустин: маткапитал на второго и последующих детей с 1 февраля вырастет до 963 тыс руб

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЖенщина гуляет с ребенком в коляске
Женщина гуляет с ребенком в коляске - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Сумма материнского капитала на второго и последующих детей в 2026 году вырастет до 963 тысяч рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В текущем году почти до 730 тысяч (рублей - ред.) вырастет сумма материнского капитала на первого ребёнка и до 963 (тысяч рублей - ред.) на второго и последующих детей", - сообщил Мишустин.
Премьер-министр отметил, что повышение коснётся как новых сертификатов, так и остатков неиспользованных средств, которые были выданы ранее, а также единовременного пособия при рождении ребенка.
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
В России с 1 февраля проиндексируют более 40 соцвыплат
15:20
 
РОССИЯОбществоРФМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала