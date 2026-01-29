https://1prime.ru/20260129/med-866992865.html

Стоимость меди обновила рекордное значение

2026-01-29T08:40+0300

МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг поднимается на 6,6%, обновив рекордное значение, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.21 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 6,61%, до 6,3165 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Ранее в ходе торгов котировки металла достигали уровня в 6,3492 доллара за фунт, что стало новым историческим максимумом. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца поднялась на 0,62% - до 13 086,5 доллара, алюминия - на 1,56%, до 3 257 долларов, цинка - на 0,39%, до 3 364 доллара. На динамику котировок меди могло повлиять снижение курса доллара, к которому чувствительны котировки металла. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается в четверг утром на 0,27%, по отношению к иене доллар слабеет на 0,25%.

