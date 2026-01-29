Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль Microsoft за первое полугодие выросла почти на 36 процентов - 29.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260129/microsoft--866999191.html
Чистая прибыль Microsoft за первое полугодие выросла почти на 36 процентов
Чистая прибыль Microsoft за первое полугодие выросла почти на 36 процентов - 29.01.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Microsoft за первое полугодие выросла почти на 36 процентов
Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. за первое полугодие 2025-2026 финансового года, завершившееся 31 декабря прошлого года, увеличилась на 35,7% в годовом | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T11:17+0300
2026-01-29T11:18+0300
финансы
технологии
сша
вашингтон
билл гейтс
microsoft
https://cdnn.1prime.ru/img/76324/32/763243222_0:0:2696:1517_1920x0_80_0_0_30e81ae029a6447fbdeea1f2874fd70e.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. за первое полугодие 2025-2026 финансового года, завершившееся 31 декабря прошлого года, увеличилась на 35,7% в годовом выражении и составила 66,205 миллиарда долларов, следует из отчета компании. Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 8,87 доллара против 6,53 доллара год назад. Общая выручка за полугодие выросла на 17,5% в годовом выражении, до 158,946 миллиарда долларов. По итогам второго квартала финансового года чистая прибыль Microsoft поднялась в 1,6 раза в годовом выражении и составила 38,458 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию выросла до 5,16 доллара с 3,23 доллара, скорректированная достигла 4,14 доллара при прогнозе в 3,93 доллара. Выручка за квартал выросла на 16,7% в годовом выражении - до 81,273 миллиарда долларов при прогнозе в 80,23 миллиарда. Выручка облачного подразделения Intelligent Cloud во втором квартале увеличилась на 28,8% в годовом выражении - до 32,907 миллиарда долларов. Показатель подразделения Productivity and Business Processes вырос на 15,9% - до 34,116 миллиарда долларов. В то же время выручка Azure и других облачных сервисов выросла за квартал на 39%, или на 38% без учета валютных колебаний. "Однако некоторые инвесторы явно надеялись на большее, особенно учитывая, что капитальные затраты выросли на 66%", - сообщает портал MarketWatch. После закрытия основных торгов в США акции Microsoft дешевели на 5,7%. Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.
https://1prime.ru/20251120/lenovo-864740080.html
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76324/32/763243222_309:0:2626:1738_1920x0_80_0_0_0353116e78e1f5a4fe68e68736186d3c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, технологии, сша, вашингтон, билл гейтс, microsoft
Финансы, Технологии, США, ВАШИНГТОН, Билл Гейтс, Microsoft
11:17 29.01.2026 (обновлено: 11:18 29.01.2026)
 
Чистая прибыль Microsoft за первое полугодие выросла почти на 36 процентов

Чистая прибыль Microsoft Corp в I полугодии 2025-2026 финансового года выросла на 35,7%

© flickr.com / nixiepixel" Microsoft
 Microsoft - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
© flickr.com / nixiepixel
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. за первое полугодие 2025-2026 финансового года, завершившееся 31 декабря прошлого года, увеличилась на 35,7% в годовом выражении и составила 66,205 миллиарда долларов, следует из отчета компании.
Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 8,87 доллара против 6,53 доллара год назад. Общая выручка за полугодие выросла на 17,5% в годовом выражении, до 158,946 миллиарда долларов.
Lenovo - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Прибыль Lenovo выросла в I полугодии 2025-2026 финансового года
20 ноября 2025, 09:26
По итогам второго квартала финансового года чистая прибыль Microsoft поднялась в 1,6 раза в годовом выражении и составила 38,458 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию выросла до 5,16 доллара с 3,23 доллара, скорректированная достигла 4,14 доллара при прогнозе в 3,93 доллара.
Выручка за квартал выросла на 16,7% в годовом выражении - до 81,273 миллиарда долларов при прогнозе в 80,23 миллиарда. Выручка облачного подразделения Intelligent Cloud во втором квартале увеличилась на 28,8% в годовом выражении - до 32,907 миллиарда долларов. Показатель подразделения Productivity and Business Processes вырос на 15,9% - до 34,116 миллиарда долларов.
В то же время выручка Azure и других облачных сервисов выросла за квартал на 39%, или на 38% без учета валютных колебаний. "Однако некоторые инвесторы явно надеялись на большее, особенно учитывая, что капитальные затраты выросли на 66%", - сообщает портал MarketWatch.
После закрытия основных торгов в США акции Microsoft дешевели на 5,7%.
Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.
 
ФинансыТехнологииСШАВАШИНГТОНБилл ГейтсMicrosoft
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала