Чистая прибыль Microsoft за первое полугодие выросла почти на 36 процентов
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. за первое полугодие 2025-2026 финансового года, завершившееся 31 декабря прошлого года, увеличилась на 35,7% в годовом выражении и составила 66,205 миллиарда долларов, следует из отчета компании. Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 8,87 доллара против 6,53 доллара год назад. Общая выручка за полугодие выросла на 17,5% в годовом выражении, до 158,946 миллиарда долларов. По итогам второго квартала финансового года чистая прибыль Microsoft поднялась в 1,6 раза в годовом выражении и составила 38,458 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию выросла до 5,16 доллара с 3,23 доллара, скорректированная достигла 4,14 доллара при прогнозе в 3,93 доллара. Выручка за квартал выросла на 16,7% в годовом выражении - до 81,273 миллиарда долларов при прогнозе в 80,23 миллиарда. Выручка облачного подразделения Intelligent Cloud во втором квартале увеличилась на 28,8% в годовом выражении - до 32,907 миллиарда долларов. Показатель подразделения Productivity and Business Processes вырос на 15,9% - до 34,116 миллиарда долларов. В то же время выручка Azure и других облачных сервисов выросла за квартал на 39%, или на 38% без учета валютных колебаний. "Однако некоторые инвесторы явно надеялись на большее, особенно учитывая, что капитальные затраты выросли на 66%", - сообщает портал MarketWatch. После закрытия основных торгов в США акции Microsoft дешевели на 5,7%. Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. за первое полугодие 2025-2026 финансового года, завершившееся 31 декабря прошлого года, увеличилась на 35,7% в годовом выражении и составила 66,205 миллиарда долларов, следует из отчета компании.
Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 8,87 доллара против 6,53 доллара год назад. Общая выручка за полугодие выросла на 17,5% в годовом выражении, до 158,946 миллиарда долларов.
По итогам второго квартала финансового года чистая прибыль Microsoft
поднялась в 1,6 раза в годовом выражении и составила 38,458 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию выросла до 5,16 доллара с 3,23 доллара, скорректированная достигла 4,14 доллара при прогнозе в 3,93 доллара.
Выручка за квартал выросла на 16,7% в годовом выражении - до 81,273 миллиарда долларов при прогнозе в 80,23 миллиарда. Выручка облачного подразделения Intelligent Cloud во втором квартале увеличилась на 28,8% в годовом выражении - до 32,907 миллиарда долларов. Показатель подразделения Productivity and Business Processes вырос на 15,9% - до 34,116 миллиарда долларов.
В то же время выручка Azure и других облачных сервисов выросла за квартал на 39%, или на 38% без учета валютных колебаний. "Однако некоторые инвесторы явно надеялись на большее, особенно учитывая, что капитальные затраты выросли на 66%", - сообщает портал MarketWatch.
После закрытия основных торгов в США
акции Microsoft дешевели на 5,7%.
Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом
и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон
. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.