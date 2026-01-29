https://1prime.ru/20260129/minekonomiki-867024089.html
Товарооборот России и ОАЭ в 2025 году обновил исторический максимум
Товарооборот России и ОАЭ в 2025 году обновил исторический максимум
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Товарооборот России и Объединенных Арабских Эмиратов в 2025 году обновил исторический максимум, превысив 12 миллиардов долларов, сообщила в четверг пресс-служба министерства экономического развития РФ. Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян в четверг посетил Москву с официальным визитом. "В 2025 году показатели двусторонней торговли товарами обновили исторический максимум, превысив 12 миллиардов долларов, страна вошла в топ-10 торговых партнеров России. Торговля услугами за последние 5 лет выросла в 7 раз, и сейчас превышает показатель товарооборота", - говорится в сообщении. В министерстве напомнили, что в августе прошлого года страны заключили межправительственное соглашение о торговле услугами и инвестициях. "Активно развивается туристическое направление. ОАЭ занимают 4-е место по популярности у российских туристов после Турции, Абхазии и Казахстана, а турпоток вырос почти на 20% по итогам прошлого года", - добавили в министерстве.
