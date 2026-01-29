https://1prime.ru/20260129/minfin-867014651.html

Минфин может расширить ограничения на товары для госзакупок

Минфин РФ готов рассмотреть расширение перечня товаров, по которым на госзакупках отдается приоритет российским вариантам, заявил министр финансов РФ Антон... | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T16:03+0300

2026-01-29T16:03+0300

2026-01-29T16:03+0300

экономика

россия

финансы

рф

антон силуанов

госдума

минфин

бизнес

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ готов рассмотреть расширение перечня товаров, по которым на госзакупках отдается приоритет российским вариантам, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Закупки. Что сегодня выстроено? У нас установлен запрет закупок товаров из иностранных государств (национальный режим - ред.). В частности, такие товары, как ткани, изделия текстильные, одежда, изделия меховые, кожа выделенная, сумки и обувь. Готовы рассмотреть предложение расширения соответствующего перечня", - сказал Силуанов на парламентских слушаниях "О развитии отраслей легкой промышленности в Российской Федерации" в Госдуме. "Национальный режим" дает преимущества производителям и импортёрам в госзакупках, которые произвели свои товары, работы и услуги на территории России. Сейчас есть несколько механизмов - либо полный запрет участия иностранного поставщика, либо так называемое правило "второй лишний", когда заявка от иностранного поставщика на тендере отклоняется при наличии такой от российского производителя. В то же время здесь важно соблюдать критерии "российскости", подчеркнул министр. "Мы знаем, что сегодня шильдик наклеивают, и это уже продукт российского производства. Нет. Здесь вместе с Минпромом мы должны четко соблюдать именно критерии российскости этого производства", - сказал Силуанов.

россия, финансы, рф, антон силуанов, госдума, минфин, бизнес