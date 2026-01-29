Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин может расширить ограничения на товары для госзакупок - 29.01.2026
Минфин может расширить ограничения на товары для госзакупок
Минфин может расширить ограничения на товары для госзакупок - 29.01.2026, ПРАЙМ
Минфин может расширить ограничения на товары для госзакупок
Минфин РФ готов рассмотреть расширение перечня товаров, по которым на госзакупках отдается приоритет российским вариантам, заявил министр финансов РФ Антон... | 29.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ готов рассмотреть расширение перечня товаров, по которым на госзакупках отдается приоритет российским вариантам, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Закупки. Что сегодня выстроено? У нас установлен запрет закупок товаров из иностранных государств (национальный режим - ред.). В частности, такие товары, как ткани, изделия текстильные, одежда, изделия меховые, кожа выделенная, сумки и обувь. Готовы рассмотреть предложение расширения соответствующего перечня", - сказал Силуанов на парламентских слушаниях "О развитии отраслей легкой промышленности в Российской Федерации" в Госдуме. "Национальный режим" дает преимущества производителям и импортёрам в госзакупках, которые произвели свои товары, работы и услуги на территории России. Сейчас есть несколько механизмов - либо полный запрет участия иностранного поставщика, либо так называемое правило "второй лишний", когда заявка от иностранного поставщика на тендере отклоняется при наличии такой от российского производителя. В то же время здесь важно соблюдать критерии "российскости", подчеркнул министр. "Мы знаем, что сегодня шильдик наклеивают, и это уже продукт российского производства. Нет. Здесь вместе с Минпромом мы должны четко соблюдать именно критерии российскости этого производства", - сказал Силуанов.
16:03 29.01.2026
 
Минфин может расширить ограничения на товары для госзакупок

Минфин РФ готов рассмотреть расширение ограничения на закупки иностранных товаров

© РИА Новости . Владимир Баранов
Табличка на здании Министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Баранов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ готов рассмотреть расширение перечня товаров, по которым на госзакупках отдается приоритет российским вариантам, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Закупки. Что сегодня выстроено? У нас установлен запрет закупок товаров из иностранных государств (национальный режим - ред.). В частности, такие товары, как ткани, изделия текстильные, одежда, изделия меховые, кожа выделенная, сумки и обувь. Готовы рассмотреть предложение расширения соответствующего перечня", - сказал Силуанов на парламентских слушаниях "О развитии отраслей легкой промышленности в Российской Федерации" в Госдуме.
"Национальный режим" дает преимущества производителям и импортёрам в госзакупках, которые произвели свои товары, работы и услуги на территории России. Сейчас есть несколько механизмов - либо полный запрет участия иностранного поставщика, либо так называемое правило "второй лишний", когда заявка от иностранного поставщика на тендере отклоняется при наличии такой от российского производителя.
В то же время здесь важно соблюдать критерии "российскости", подчеркнул министр. "Мы знаем, что сегодня шильдик наклеивают, и это уже продукт российского производства. Нет. Здесь вместе с Минпромом мы должны четко соблюдать именно критерии российскости этого производства", - сказал Силуанов.
 
Экономика РОССИЯ Финансы РФ Антон Силуанов Госдума Минфин Бизнес
 
 
