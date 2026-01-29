Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минтрансе рассказали о правах пассажиров, севших на запасном аэродроме - 29.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260129/mintrans-866987077.html
В Минтрансе рассказали о правах пассажиров, севших на запасном аэродроме
В Минтрансе рассказали о правах пассажиров, севших на запасном аэродроме - 29.01.2026, ПРАЙМ
В Минтрансе рассказали о правах пассажиров, севших на запасном аэродроме
Пассажиры, чьи рейсы приземлились на запасном аэродроме, имеют право на напитки, питание и размещение в гостинице, рассказали РИА Новости в министерстве... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T02:46+0300
2026-01-29T02:46+0300
бизнес
туризм
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866987077.jpg?1769643995
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Пассажиры, чьи рейсы приземлились на запасном аэродроме, имеют право на напитки, питание и размещение в гостинице, рассказали РИА Новости в министерстве транспорта России. "Пассажиры могут рассчитывать на предоставление ряда услуг", - ответили в ведомстве на запрос об услугах, которые могут получить пассажиры рейсов, севших на запасном аэродроме. Так, при ожидании отправления рейса более двух часов пассажиры имеют право на обеспечение прохладительными напитками, более четырех часов – горячим питанием. А при ожидании вылета более восьми часов днем и более шести часов ночью пассажиров должны разместить в гостинице. При этом в гостиницу пассажиров должны доставить бесплатно и организовать для них хранение багажа. Если люди путешествуют с детьми до семи лет, им должен предоставляться доступ в комнату матери и ребенка. А в некоторых случаях, когда пассажиры опаздывают на стыковочный рейс, им могут переоформить билет. "В случае, если перевозка пассажира оформлена одним билетом ("единая перевозка"), то авиакомпания обязана переоформить билет и доставить пассажира до конечного пункта назначения согласно договору воздушной перевозки. В случае, если перевозка пассажира оформлена на каждый рейс отдельным билетом, то перевозчик вправе отказать в переоформлении билета", - пояснили в Минтрансе.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, россия
Бизнес, Туризм, РОССИЯ
02:46 29.01.2026
 
В Минтрансе рассказали о правах пассажиров, севших на запасном аэродроме

Минтранс: севшим на запасном аэродроме пассажирам могут предоставить напитки и питание

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Пассажиры, чьи рейсы приземлились на запасном аэродроме, имеют право на напитки, питание и размещение в гостинице, рассказали РИА Новости в министерстве транспорта России.
"Пассажиры могут рассчитывать на предоставление ряда услуг", - ответили в ведомстве на запрос об услугах, которые могут получить пассажиры рейсов, севших на запасном аэродроме.
Так, при ожидании отправления рейса более двух часов пассажиры имеют право на обеспечение прохладительными напитками, более четырех часов – горячим питанием.
А при ожидании вылета более восьми часов днем и более шести часов ночью пассажиров должны разместить в гостинице. При этом в гостиницу пассажиров должны доставить бесплатно и организовать для них хранение багажа.
Если люди путешествуют с детьми до семи лет, им должен предоставляться доступ в комнату матери и ребенка.
А в некоторых случаях, когда пассажиры опаздывают на стыковочный рейс, им могут переоформить билет.
"В случае, если перевозка пассажира оформлена одним билетом ("единая перевозка"), то авиакомпания обязана переоформить билет и доставить пассажира до конечного пункта назначения согласно договору воздушной перевозки. В случае, если перевозка пассажира оформлена на каждый рейс отдельным билетом, то перевозчик вправе отказать в переоформлении билета", - пояснили в Минтрансе.
 
БизнесТуризмРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала