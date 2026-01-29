Домодедово требует значительных инвестиций, заявил Минтранс

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
бизнес
россия
рф
аэропорт домодедово
аэропорт шереметьево
бизнес, россия, рф, аэропорт домодедово, аэропорт шереметьево
Бизнес, РОССИЯ, РФ, аэропорт Домодедово, аэропорт Шереметьево
Московский международный аэропорт "Домодедово"
Московский международный аэропорт "Домодедово". Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Аэропорт "Домодедово" имеет большую задолженность, требует значительных инвестиций и разработки понятной и полезной для граждан стратегии развития, сообщил Минтранс РФ, комментируя итоги аукциона.
Аукцион по продаже "Домодедово" выиграла структура "Шереметьево" за 66,1 миллиарда рублей.
"Домодедово на сегодняшний день - это очень сложный участок работы, актив, который имеет большую задолженность, требует значительных финансовых инвестиций и разработки понятной и полезной для граждан стратегии развития", - говорится в сообщении Минтранса РФ.
Министерство рассчитывает, что в обозримой перспективе будут решены накопившиеся трудности с инфраструктурой аэропорта, что в конечном итоге позитивно скажется на развитии авиатранспортной системы всей страны, уровне безопасности полетов отечественной гражданской авиации, добавляется в сообщении.
 
