Домодедово требует значительных инвестиций, заявил Минтранс

2026-01-29T19:34+0300

бизнес

россия

рф

аэропорт домодедово

аэропорт шереметьево

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Аэропорт "Домодедово" имеет большую задолженность, требует значительных инвестиций и разработки понятной и полезной для граждан стратегии развития, сообщил Минтранс РФ, комментируя итоги аукциона. Аукцион по продаже "Домодедово" выиграла структура "Шереметьево" за 66,1 миллиарда рублей. "Домодедово на сегодняшний день - это очень сложный участок работы, актив, который имеет большую задолженность, требует значительных финансовых инвестиций и разработки понятной и полезной для граждан стратегии развития", - говорится в сообщении Минтранса РФ. Министерство рассчитывает, что в обозримой перспективе будут решены накопившиеся трудности с инфраструктурой аэропорта, что в конечном итоге позитивно скажется на развитии авиатранспортной системы всей страны, уровне безопасности полетов отечественной гражданской авиации, добавляется в сообщении.

рф

2026

