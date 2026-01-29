Домодедово требует значительных инвестиций, заявил Минтранс

https://1prime.ru/20260129/mintrans-867023391.html
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Аэропорт "Домодедово" имеет большую задолженность, требует значительных инвестиций и разработки понятной и полезной для граждан стратегии развития, сообщил Минтранс РФ, комментируя итоги аукциона. Аукцион по продаже "Домодедово" выиграла структура "Шереметьево" за 66,1 миллиарда рублей. "Домодедово на сегодняшний день - это очень сложный участок работы, актив, который имеет большую задолженность, требует значительных финансовых инвестиций и разработки понятной и полезной для граждан стратегии развития", - говорится в сообщении Минтранса РФ. Министерство рассчитывает, что в обозримой перспективе будут решены накопившиеся трудности с инфраструктурой аэропорта, что в конечном итоге позитивно скажется на развитии авиатранспортной системы всей страны, уровне безопасности полетов отечественной гражданской авиации, добавляется в сообщении.
