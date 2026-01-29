Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
29.01.2026
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов впервые с 29 декабря
МОСКВА, 29 января - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в ходе утренней торговой сессии четверга поднимается почти на 1%, преодолев отметку в 2 800 пунктов впервые с 29 декабря 2025 года, следует из данных торговой площадки. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 9.42 мск повышался на 0,91% относительно предыдущего закрытия, до 2 806,51 пункта.
09:48 29.01.2026
 
МОСКВА, 29 января - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в ходе утренней торговой сессии четверга поднимается почти на 1%, преодолев отметку в 2 800 пунктов впервые с 29 декабря 2025 года, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 9.42 мск повышался на 0,91% относительно предыдущего закрытия, до 2 806,51 пункта.
 
