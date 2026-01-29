Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов впервые с 29 декабря

https://1prime.ru/20260129/mosbirzha-866994865.html
МОСКВА, 29 января - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в ходе утренней торговой сессии четверга поднимается почти на 1%, преодолев отметку в 2 800 пунктов впервые с 29 декабря 2025 года, следует из данных торговой площадки. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 9.42 мск повышался на 0,91% относительно предыдущего закрытия, до 2 806,51 пункта.
