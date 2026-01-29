https://1prime.ru/20260129/moshenniki-866985444.html

Мошенники рассылают россиянам сообщения о блокировке пенсий

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Мошенники стали рассылать россиянам сообщения о блокировке пенсий от лица Социального или Пенсионного фонда, чтобы заставить их в панике перейти на фишинговый сайт и ввести свои данные, рассказал РИА Новости эксперт "Народный фронт. Аналитика" Галактион Кучава. "Пенсионеру приходит сообщение якобы от Социального или Пенсионного фонда России. Здесь важно помнить, что Пенсионный фонд как отдельная структура не существует с 2023 года, и любые письма от его имени - подделка. В сообщении содержится ложное утверждение о блокировке пенсии", - говорит эксперт. Целью этого является заставить человека в панике перейти по ссылке на фишинговый сайт, копирующий интерфейс "Госуслуг", и ввести свои паспортные данные, СНИЛС, ИНН и, что самое критичное, СМС-коды. "Получив доступ к личному кабинету, мошенники могут оформить кредиты на имя жертвы или начать следующий этап атаки", - добавил Кучава. На втором этапе этой схемы злоумышленники могут еще раз связаться с жертвой, представиться сотрудниками Банка России, Росфинмониторинга, ФСБ или иных государственных структур. Они сообщат о взломе личного кабинета или несанкционированном кредите и предложат снять средства для перевода на "защищенный" счет под их контролем. "В изощренных вариантах жертву убеждают обналичить сбережения для "помощи следствию" под видом силовиков", - отметил эксперт.

