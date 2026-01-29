Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мошенники рассылают россиянам сообщения о блокировке пенсий - 29.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260129/moshenniki-866985444.html
Мошенники рассылают россиянам сообщения о блокировке пенсий
Мошенники рассылают россиянам сообщения о блокировке пенсий - 29.01.2026, ПРАЙМ
Мошенники рассылают россиянам сообщения о блокировке пенсий
Мошенники стали рассылать россиянам сообщения о блокировке пенсий от лица Социального или Пенсионного фонда, чтобы заставить их в панике перейти на фишинговый... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T00:58+0300
2026-01-29T00:58+0300
финансы
россия
банк россия
банк россии
росфинмониторинг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866985444.jpg?1769637482
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Мошенники стали рассылать россиянам сообщения о блокировке пенсий от лица Социального или Пенсионного фонда, чтобы заставить их в панике перейти на фишинговый сайт и ввести свои данные, рассказал РИА Новости эксперт "Народный фронт. Аналитика" Галактион Кучава. "Пенсионеру приходит сообщение якобы от Социального или Пенсионного фонда России. Здесь важно помнить, что Пенсионный фонд как отдельная структура не существует с 2023 года, и любые письма от его имени - подделка. В сообщении содержится ложное утверждение о блокировке пенсии", - говорит эксперт. Целью этого является заставить человека в панике перейти по ссылке на фишинговый сайт, копирующий интерфейс "Госуслуг", и ввести свои паспортные данные, СНИЛС, ИНН и, что самое критичное, СМС-коды. "Получив доступ к личному кабинету, мошенники могут оформить кредиты на имя жертвы или начать следующий этап атаки", - добавил Кучава. На втором этапе этой схемы злоумышленники могут еще раз связаться с жертвой, представиться сотрудниками Банка России, Росфинмониторинга, ФСБ или иных государственных структур. Они сообщат о взломе личного кабинета или несанкционированном кредите и предложат снять средства для перевода на "защищенный" счет под их контролем. "В изощренных вариантах жертву убеждают обналичить сбережения для "помощи следствию" под видом силовиков", - отметил эксперт.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, банк россия, банк россии, росфинмониторинг
Финансы, РОССИЯ, банк Россия, Банк России, Росфинмониторинг
00:58 29.01.2026
 
Мошенники рассылают россиянам сообщения о блокировке пенсий

Эксперт Кучава: мошенники рассылают россиянам сообщения о блокировке пенсий

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Мошенники стали рассылать россиянам сообщения о блокировке пенсий от лица Социального или Пенсионного фонда, чтобы заставить их в панике перейти на фишинговый сайт и ввести свои данные, рассказал РИА Новости эксперт "Народный фронт. Аналитика" Галактион Кучава.
"Пенсионеру приходит сообщение якобы от Социального или Пенсионного фонда России. Здесь важно помнить, что Пенсионный фонд как отдельная структура не существует с 2023 года, и любые письма от его имени - подделка. В сообщении содержится ложное утверждение о блокировке пенсии", - говорит эксперт.
Целью этого является заставить человека в панике перейти по ссылке на фишинговый сайт, копирующий интерфейс "Госуслуг", и ввести свои паспортные данные, СНИЛС, ИНН и, что самое критичное, СМС-коды. "Получив доступ к личному кабинету, мошенники могут оформить кредиты на имя жертвы или начать следующий этап атаки", - добавил Кучава.
На втором этапе этой схемы злоумышленники могут еще раз связаться с жертвой, представиться сотрудниками Банка России, Росфинмониторинга, ФСБ или иных государственных структур. Они сообщат о взломе личного кабинета или несанкционированном кредите и предложат снять средства для перевода на "защищенный" счет под их контролем.
"В изощренных вариантах жертву убеждают обналичить сбережения для "помощи следствию" под видом силовиков", - отметил эксперт.
 
ФинансыРОССИЯбанк РоссияБанк РоссииРосфинмониторинг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала