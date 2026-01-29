Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
12:36 29.01.2026
 
В "Лаборатории Касперского" рассказали об уловках телефонных мошенников

"Лаборатория Касперского": телефонные мошенники регулярно меняют легенды

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Более 60% россиян в 2025 году столкнулись со звонками с подозрением на мошенничество с неизвестных номеров, а около 95% получали различные спам-звонки, сообщили в "Лаборатории Касперского".
"По данным Kaspersky Who Calls, в 2025 году доля российских пользователей, которые столкнулись со звонками с подозрением на мошенничество с неизвестных номеров, составила 66%. Различные спам-звонки получали около 95%", - сказал главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года и прогнозам на 2026-й.
Для того, чтобы добраться до денег своих жертв, телефонные мошенники чаще всего используют методы социальной инженерии, а также регулярно меняют легенды, добавил Голованов.
"В конце прошлого года в их схемах активно эксплуатировалась тема налоговых обязательств. Звонящие называли себя представителями регулятора и заявляли об отсутствии налоговой декларации со стороны работодателя, а затем запугивали штрафами. Также осенью была распространена легенда о курьерской доставке заказного письма или какого-то иного заказа. Звонящий сообщал, что ему нужно уточнить адрес получателя, а затем в процессе разговора пытался выманить код, который якобы должен был прийти на телефон потенциальной жертве" - сказал он.
Другими распространенными схемами обмана в 2025 году стали кражи денег с банковских счетов пользователей без физического доступа к карте, с помощью утилиты NFCGate - большая часть попыток пришлась на вторую половину года. В такой схеме жертва самостоятельно вносит средства на счет злоумышленников, что серьезно затрудняет предотвращение такого вида мошенничества.
Злоумышленники продолжают использовать мобильный банковский троянец Mamont, который распространяется через короткие сообщения: в прошлом году число атакованных им устройств выросло почти в 10 раз. Троянец получает доступ к уведомлениям и смс-сообщениям, и это позволяет мошенникам красть деньги.
По словам Голованова, установка определителя номеров сокращает риски стать жертвой телефонного мошенничества - он предупреждает, если поступает звонок с номера, на который поступали жалобы на спам или мошенничество. Для того, чтобы защитить данные и деньги, также следует скачивать приложения только из официальных источников и не устанавливать приложения, присланные в мессенджерах, соцсетях, по ссылкам в смс-сообщениях или рекомендованные во время телефонного звонка.
 
