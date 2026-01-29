https://1prime.ru/20260129/moshenniki-867009270.html

Минэнерго предупредило о новых схемах телефонного мошенничества

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Участились случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками энергосбытовых компаний или сетевых организаций для получения персональных данных граждан, предупредили в министерстве энергетики РФ. "Минэнерго информирует о новой схеме телефонного мошенничества. На территории Российской Федерации участились случаи совершения противоправных действий, в ходе которых злоумышленники, представляясь по телефону сотрудниками энергосбытовых компаний или сетевых организаций, просят граждан сообщить свои персональные данные для получения уведомления о якобы планирующемся в их доме отключении электроэнергии", - сказано в сообщении. В ведомстве напоминают, что специалисты энергосбытовых и сетевых компаний никогда не запрашивают по телефону персональные данные и не просят называть какие-либо коды и пароли. По каждому факту выявленного телефонного мошенничества проводятся проверки с участием сотрудников правоохранительных органов. В соответствии с действующим законодательством за совершение указанных противоправных действий предусмотрена уголовная ответственность.

