Минэнерго предупредило о новых схемах телефонного мошенничества - 29.01.2026
Мошенничество
Минэнерго предупредило о новых схемах телефонного мошенничества
Минэнерго предупредило о новых схемах телефонного мошенничества
2026-01-29T14:20+0300
2026-01-29T14:25+0300
мошенничество
россия
рф
минэнерго рф
мошенники
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Участились случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками энергосбытовых компаний или сетевых организаций для получения персональных данных граждан, предупредили в министерстве энергетики РФ. "Минэнерго информирует о новой схеме телефонного мошенничества. На территории Российской Федерации участились случаи совершения противоправных действий, в ходе которых злоумышленники, представляясь по телефону сотрудниками энергосбытовых компаний или сетевых организаций, просят граждан сообщить свои персональные данные для получения уведомления о якобы планирующемся в их доме отключении электроэнергии", - сказано в сообщении. В ведомстве напоминают, что специалисты энергосбытовых и сетевых компаний никогда не запрашивают по телефону персональные данные и не просят называть какие-либо коды и пароли. По каждому факту выявленного телефонного мошенничества проводятся проверки с участием сотрудников правоохранительных органов. В соответствии с действующим законодательством за совершение указанных противоправных действий предусмотрена уголовная ответственность.
рф
россия, рф, минэнерго рф, мошенники
Мошенничество, РОССИЯ, РФ, Минэнерго РФ, МОШЕННИКИ
14:20 29.01.2026 (обновлено: 14:25 29.01.2026)
 
Минэнерго предупредило о новых схемах телефонного мошенничества

Минэнерго: телефонные мошенники стали представляться сотрудниками энергокомпаний

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Участились случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками энергосбытовых компаний или сетевых организаций для получения персональных данных граждан, предупредили в министерстве энергетики РФ.
"Минэнерго информирует о новой схеме телефонного мошенничества. На территории Российской Федерации участились случаи совершения противоправных действий, в ходе которых злоумышленники, представляясь по телефону сотрудниками энергосбытовых компаний или сетевых организаций, просят граждан сообщить свои персональные данные для получения уведомления о якобы планирующемся в их доме отключении электроэнергии", - сказано в сообщении.
В ведомстве напоминают, что специалисты энергосбытовых и сетевых компаний никогда не запрашивают по телефону персональные данные и не просят называть какие-либо коды и пароли.
По каждому факту выявленного телефонного мошенничества проводятся проверки с участием сотрудников правоохранительных органов. В соответствии с действующим законодательством за совершение указанных противоправных действий предусмотрена уголовная ответственность.
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества
Вчера, 08:35
 
МошенничествоРОССИЯРФМинэнерго РФМОШЕННИКИ
 
 
