Минэнерго предупредило о новых схемах телефонного мошенничества
Минэнерго: телефонные мошенники стали представляться сотрудниками энергокомпаний
© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Участились случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками энергосбытовых компаний или сетевых организаций для получения персональных данных граждан, предупредили в министерстве энергетики РФ.
"Минэнерго информирует о новой схеме телефонного мошенничества. На территории Российской Федерации участились случаи совершения противоправных действий, в ходе которых злоумышленники, представляясь по телефону сотрудниками энергосбытовых компаний или сетевых организаций, просят граждан сообщить свои персональные данные для получения уведомления о якобы планирующемся в их доме отключении электроэнергии", - сказано в сообщении.
В ведомстве напоминают, что специалисты энергосбытовых и сетевых компаний никогда не запрашивают по телефону персональные данные и не просят называть какие-либо коды и пароли.
По каждому факту выявленного телефонного мошенничества проводятся проверки с участием сотрудников правоохранительных органов. В соответствии с действующим законодательством за совершение указанных противоправных действий предусмотрена уголовная ответственность.