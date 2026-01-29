В НАПКА назвали самых дисциплинированных заемщиков в России

https://1prime.ru/20260129/napka-866986689.html
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Самыми дисциплинированными заемщиками в России являются пенсионеры - все благодаря тщательному планированию расходов, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
"Самые дисциплинированные клиенты - это пенсионеры. Как правило, это люди советского воспитания, которые привыкли тщательно планировать расходы", - отметили в ассоциации.
Отмечается, что и среди должников на их долю приходится минимальное количество. "Причина та же - эта категория, которая привыкла рассчитывать на свои финансовые возможности, пенсионеры умеют планировать и делать сбережения. Для них изначально обращение в кредитную организацию - крайняя мера", - добавили в организации.
Ранее агентство подсчитало, что лучше всего по ипотеке в России платят жители Кузбасса, Ненецкого автономного округа и Архангельской области, а хуже всего - в Ингушетии, Дагестане и Тыве.
