Цены на нефть выросли на новостях об обострении ситуации вокруг Ирана
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Нефть в четверг днем заметно дорожает, котировки достигают максимальных показателей с летне-осеннего сезона прошлого года на новостях о возможности новых боевых действий в Иране, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 14.50 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent подскакивает на 2,36% относительно предыдущего закрытия - до 68,97 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 2,53%, до 64,82 доллара. Кроме того, ранее в ходе торгов четверга цена нефти марки Brent с поставкой в марте достигала отметки выше 70 долларов за баррель, впервые с начала августа, а мартовские фьючерсы на WTI дорожали выше 65 долларов за баррель - впервые с 29 сентября. Нефтяные инвесторы продолжают следить за новостями в мире. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник и неназванного чиновника ранее в четверг, президент США Дональд Трамп рассматривает "все варианты" в отношении Ирана, в идеале он хочет нанести мощный и решающий удар, побуждающий страну принять выдвигаемые условия, а также быстро заявить о своей победе. "Возможность удара по Ирану привел к росту "премии" к ценам на нефть, которая может составить 3-4 доллара за баррель ", - приводит агентство Рейтер аналитиков Citi. Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также заявил, что следующая потенциальная атака США против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне, и призвал не допустить такого сценария.
