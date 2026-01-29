https://1prime.ru/20260129/neft-867012956.html

Цены на нефть выросли на новостях об обострении ситуации вокруг Ирана

Цены на нефть выросли на новостях об обострении ситуации вокруг Ирана - 29.01.2026, ПРАЙМ

Цены на нефть выросли на новостях об обострении ситуации вокруг Ирана

Нефть в четверг днем заметно дорожает, котировки достигают максимальных показателей с летне-осеннего сезона прошлого года на новостях о возможности новых боевых | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T15:23+0300

2026-01-29T15:23+0300

2026-01-29T15:33+0300

энергетика

рынок

торги

иран

сша

дональд трамп

cnn

citi

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864429596_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_f0c58a98dbd16b7581255c4bc4b01705.jpg

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Нефть в четверг днем заметно дорожает, котировки достигают максимальных показателей с летне-осеннего сезона прошлого года на новостях о возможности новых боевых действий в Иране, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 14.50 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent подскакивает на 2,36% относительно предыдущего закрытия - до 68,97 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 2,53%, до 64,82 доллара. Кроме того, ранее в ходе торгов четверга цена нефти марки Brent с поставкой в марте достигала отметки выше 70 долларов за баррель, впервые с начала августа, а мартовские фьючерсы на WTI дорожали выше 65 долларов за баррель - впервые с 29 сентября. Нефтяные инвесторы продолжают следить за новостями в мире. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник и неназванного чиновника ранее в четверг, президент США Дональд Трамп рассматривает "все варианты" в отношении Ирана, в идеале он хочет нанести мощный и решающий удар, побуждающий страну принять выдвигаемые условия, а также быстро заявить о своей победе. "Возможность удара по Ирану привел к росту "премии" к ценам на нефть, которая может составить 3-4 доллара за баррель ", - приводит агентство Рейтер аналитиков Citi. Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также заявил, что следующая потенциальная атака США против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне, и призвал не допустить такого сценария.

иран

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, иран, сша, дональд трамп, cnn, citi