Новак поручил проработать новые меры поддержки угольной отрасли

Новак поручил проработать новые меры поддержки угольной отрасли - 29.01.2026, ПРАЙМ

Новак поручил проработать новые меры поддержки угольной отрасли

29.01.2026, ПРАЙМ

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил ведомствам проработать предложения о дополнительных мерах поддержки угольной отрасли страны, сообщили в кабмине.

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил ведомствам проработать предложения о дополнительных мерах поддержки угольной отрасли страны, сообщили в кабмине. "Вице-премьер поручил профильным ведомствам проработать предложения по возможностям введения дополнительных логистических и финансовых мер для поддержки отрасли", - сказано в сообщении по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики.Весной прошлого года кабмин утвердил решение о мерах поддержки угольной отрасли, действие которых было продлено до 1 марта 2026 года. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность. Также есть адресные меры, назначением которых занимается подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым.Минфин ранее предложил предоставить угольщикам с марта по декабрь рассрочку по отсроченным НДПИ и страховым взносам.

