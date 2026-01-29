Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260129/oae-867011819.html
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Объединенные арабские эмираты являются важным торговым партнером России в арабском мире, товарооборот уверенно растет, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в четверг проводит переговоры с президентом ОАЭ Аль Нахайяном, который неделю назад принял в Абу-Даби представителей делегаций России, США и Украины. Кроме того, лидеры России и ОАЭ продолжат общение в формате официального завтрака. "Эмираты – наш важный торговый партнёр в арабском мире. Двусторонний товарооборот уверенно растёт и развивается", - сказал Путин на российско-эмиратских переговорах.
россия, мировая экономика, оаэ, рф, абу-даби, владимир путин
14:52 29.01.2026 (обновлено: 15:12 29.01.2026)
 
Путин назвал ОАЭ важным партнером России в арабском мире

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Объединенные арабские эмираты являются важным торговым партнером России в арабском мире, товарооборот уверенно растет, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг проводит переговоры с президентом ОАЭ Аль Нахайяном, который неделю назад принял в Абу-Даби представителей делегаций России, США и Украины. Кроме того, лидеры России и ОАЭ продолжат общение в формате официального завтрака.
"Эмираты – наш важный торговый партнёр в арабском мире. Двусторонний товарооборот уверенно растёт и развивается", - сказал Путин на российско-эмиратских переговорах.
 
