Путин назвал ОАЭ важным партнером России в арабском мире
Путин назвал ОАЭ важным партнером России в арабском мире
2026-01-29T14:52+0300
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Объединенные арабские эмираты являются важным торговым партнером России в арабском мире, товарооборот уверенно растет, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в четверг проводит переговоры с президентом ОАЭ Аль Нахайяном, который неделю назад принял в Абу-Даби представителей делегаций России, США и Украины. Кроме того, лидеры России и ОАЭ продолжат общение в формате официального завтрака. "Эмираты – наш важный торговый партнёр в арабском мире. Двусторонний товарооборот уверенно растёт и развивается", - сказал Путин на российско-эмиратских переговорах.
