Эти бумаги спешат на помощь: как они защитят от ослабления рубля

МОСКВА, 29 янв – ПРАЙМ. Динамика курса рубля в 2025 году стала основным сюрпризом для подавляющего большинства аналитиков, экспертов и участников финансового рынка. Между тем, соотношение спроса и предложения оставалось не в пользу рубля до конца года – значимое влияние на курс продолжали оказывать высокие ставки, а также зеркалирование финансирования дефицита бюджета 2024 года за счет средств ФНБ и бюджетное правило.Однако сейчас рубль выглядит избыточно крепким. Из текущей точки (вблизи локального максимума) вероятность ослабления российской валюты представляется более высокой, чем вероятность дальнейшего укрепления рубля. Хотя ослабление рубля не будет быстрым, оно может активизироваться во второй половине года по мере снижения процентных ставок, а также уменьшения объема продажи валюты Банком России и Минфином. Сокращение продаж валюты ожидается после нормализации дисконтов в ценах на российскую нефть и роста нефтегазовых поступлений. Больше ясности, однако, появится только к концу первого квартала, когда выйдут данные по состоянию бюджета.В результате, к концу 2026 года курс доллара может приблизиться к уровню 100 рублей. И даже в оптимистичном сценарии, предполагающем более медленное ослабление рубля из-за позитивных геополитических настроений и прогресса в мирных переговорах, мы ожидаем, что доллар может вернуться к уровням выше 90 рублей в 2027 году.Защититься от ослабления рубля могут помочь замещающие облигации – это долговые бумаги, номинал и купоны которых выражены в иностранной валюте, но выплачиваются в рублях. Они выпускаются российскими компаниями или Минфином взамен еврооблигаций, выпуск которых больше недоступен из-за санкций против российской финансовой системы.Как это работаетВ настоящий момент можно составить портфели в долларах, состоящие из корпоративных облигаций первого эшелона, с доходностью к погашению на уровне 6-7%. Для инвестирования в долларах США с минимальным кредитным риском это выглядит как интересный уровень доходности. Ключевым моментом является фокус на облигации первого эшелона – не стоит гнаться за двузначной доходностью в более слабых именах.Ориентироваться на валютную доходностьЧто касается срочности, рекомендуем инвестировать на среднем и долгосрочном горизонте. Желание заработать на краткосрочном горизонте может привести к разочарованию, так как рынки волатильны, особенно если измерять доходность от инвестирования в рублях.При выборе облигаций мы рекомендуем ориентироваться на доходность в валюте. Покупая бумаги с доходностью к погашению в 6-7%, нужно исходить из того, что это доходность в долларах. Конечно, в случае ослабления российской валюты рублевая доходность будет выше, но, чтобы не завышать свои ожидания, лучше исходить из валютной доходности. В этом случае валютная часть портфеля рассматривается не как инструмент для спекуляций, а как долгосрочный хедж от ослабления рубля, который приносит здоровые 6-7% годовых в долларах.Что выбрать: замещайки в долларах или юаняхВ настоящий момент доходности по замещающим облигациям в юанях и долларах находятся на одном и том же уровне. Однако долларовые облигации привлекательнее. Во-первых, предложение долларовых "замещаек" шире и разнообразнее. Во-вторых, не стоит забывать и о рисках ослабления юаня к доллару.Розничным инвесторам доступен и такой вариант, как юаневые ОФЗ. Это долг, размещаемый Минфином в китайской валюте. В целом, юаневые ОФЗ привлекательны благодаря высокой ликвидности: фактически, одной из самых высоких на рынке. Минфин дебютировал с размещением ОФЗ в июнях в декабре 2025 года. Совокупный объем дебютного размещения составил 20 млрд юаней (более 200 млрд руб.) при высоком спросе, который предъявили, в частности, те инвесторы, которые имели на руках юани. Фактически министерство построило новую кривую государственных облигаций и собирается предлагать юаневые ОФЗ дальше.РискиНужно быть готовым к тому, что в случае укрепления российской валюты рублевый результат от инвестирования может быть отрицательным.И не стоит забывать про классические виды рисков: рыночный и кредитный. При реализации рыночного риска котировки активов могут снижаться (этот риск можно минимизировать избеганием длинных выпусков. Например, в случае с юаневыми облигациями мы предпочитаем выпуски с короткой и средней дюрацией). Что касается кредитного риска, то он связан с ухудшением кредитного качества эмитента. При самостоятельном инвестировании к отбору облигаций нужно подходить с особой тщательностью. Это позволит избежать неприятных сюрпризов в случае наступления кредитных событий. И, наконец, для минимизации специфических рисков портфель должен быть диверсифицированным.Поскольку не все инвесторы готовы постоянно следить за своими портфелями, и в выборе бумаг нужна профессиональная экспертиза, рекомендуем покупать паи ПИФ, инвестирующих в валютные облигации.Автор - Артур Копышев, портфельный управляющий УК "Первая"

