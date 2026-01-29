Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан резко отреагировал на дерзкое требование Зеленского - 29.01.2026
Орбан резко отреагировал на дерзкое требование Зеленского
Орбан резко отреагировал на дерзкое требование Зеленского - 29.01.2026
Орбан резко отреагировал на дерзкое требование Зеленского
заявил премьер-министр республики Виктор Орбан. | 29.01.2026
2026-01-29T17:59+0300
2026-01-29T18:08+0300
украина
венгрия
брюссель
мировая экономика
виктор орбан
владимир зеленский
петер сийярто
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866569826_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_a86b03f0eb9dc2d4c58d263c00308b9e.jpg
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Венгрия, несмотря на давление со стороны Брюсселя, не допустит вступления Украины в ЕС, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан."Три четверти европейцев отвергают ускоренное вступление Украины в Европейский союз. Тем не менее, Брюссель продолжает двигаться вперед, несмотря ни на что. Им все равно, что думают люди, пока лишь немногие европейские правительства обладают достаточной силой, чтобы противостоять воле Брюсселя. Венгрия — одно из таких исключений. Наше патриотическое правительство делает именно то, что ему поручил народ. Мы не сдвинемся с места, несмотря на давление", — написал он в соцсети Х.Орбан отметил, что жители его страны отвергают ускоренное членство Украины в ЕС ради защиты фермерских хозяйств, безопасности и мира в Венгрии.На прошлой неделе Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. Он заявил, что хочет "конкретную дату" в договоре "об окончании войны".Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Премьер Виктор Орбан, в свою очередь, отметил, что если это произошло бы, то венгерскаяэкономика оказалась бы разрушена. Онтакже заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации.
украина
венгрия
брюссель
украина, венгрия, брюссель, мировая экономика, виктор орбан, владимир зеленский, петер сийярто, ес
УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Брюссель, Мировая экономика, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, ЕС
17:59 29.01.2026 (обновлено: 18:08 29.01.2026)
 
Орбан резко отреагировал на дерзкое требование Зеленского

Орбан: Венгрия продолжит противостоять вступлению Украины в ЕС

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© AP Photo / Denes Erdos
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Венгрия, несмотря на давление со стороны Брюсселя, не допустит вступления Украины в ЕС, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан.
"Три четверти европейцев отвергают ускоренное вступление Украины в Европейский союз. Тем не менее, Брюссель продолжает двигаться вперед, несмотря ни на что. Им все равно, что думают люди, пока лишь немногие европейские правительства обладают достаточной силой, чтобы противостоять воле Брюсселя. Венгрия — одно из таких исключений. Наше патриотическое правительство делает именно то, что ему поручил народ. Мы не сдвинемся с места, несмотря на давление", — написал он в соцсети Х.
Орбан отметил, что жители его страны отвергают ускоренное членство Украины в ЕС ради защиты фермерских хозяйств, безопасности и мира в Венгрии.
На прошлой неделе Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. Он заявил, что хочет "конкретную дату" в договоре "об окончании войны".
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Премьер Виктор Орбан, в свою очередь, отметил, что если это произошло бы, то венгерскаяэкономика оказалась бы разрушена. Онтакже заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации.
УКРАИНАВЕНГРИЯБрюссельМировая экономикаВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийПетер СийяртоЕС
 
 
