Россия заметно нарастила экспорт палладия в Японию

Россия заметно нарастила экспорт палладия в Японию

2026-01-29

МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Россия в 2025 году на 20% увеличила поставки в Японию палладия, который, в частности, широко применяется в автопроме, выяснило РИА Новости, изучив статистику японской таможни. В абсолютном выражении российский экспорт палладия в Японию по итогам прошлого года составил 465 миллионов долларов. Показатель стал самым заметным за три года. Россия является одним из крупнейших поставщиков палладия в Японию (31% всего импорта), уступая лишь Южной Африке (54%). Палладий - это редкий благородный металл платиновой группы, который ценят за уникальное сочетание химической активности и устойчивости к коррозии. Прежде всего он используется как высокоэффективный катализатор в автомобильных нейтрализаторах и в химической промышленности, где помогает ускорять реакции и снижать вредные выбросы. Также он широко применяется в электронике - для надежных контактов и конденсаторов, в ювелирном деле - особенно в сплавах белого золота, в медицине и стоматологии.

2026

