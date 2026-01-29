Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия заметно нарастила экспорт палладия в Японию - 29.01.2026
Россия заметно нарастила экспорт палладия в Японию
Россия заметно нарастила экспорт палладия в Японию
Россия в 2025 году на 20% увеличила поставки в Японию палладия, который, в частности, широко применяется в автопроме
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Россия в 2025 году на 20% увеличила поставки в Японию палладия, который, в частности, широко применяется в автопроме, выяснило РИА Новости, изучив статистику японской таможни. В абсолютном выражении российский экспорт палладия в Японию по итогам прошлого года составил 465 миллионов долларов. Показатель стал самым заметным за три года. Россия является одним из крупнейших поставщиков палладия в Японию (31% всего импорта), уступая лишь Южной Африке (54%). Палладий - это редкий благородный металл платиновой группы, который ценят за уникальное сочетание химической активности и устойчивости к коррозии. Прежде всего он используется как высокоэффективный катализатор в автомобильных нейтрализаторах и в химической промышленности, где помогает ускорять реакции и снижать вредные выбросы. Также он широко применяется в электронике - для надежных контактов и конденсаторов, в ювелирном деле - особенно в сплавах белого золота, в медицине и стоматологии.
россия, мировая экономика, япония, южная африка
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, Южная Африка
13:59 29.01.2026 (обновлено: 14:28 29.01.2026)
 
Россия заметно нарастила экспорт палладия в Японию

Россия увеличила поставки в Японию палладия на 20% в 2025 году

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСлиток палладия высшей пробы
Слиток палладия высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Слиток палладия высшей пробы. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Россия в 2025 году на 20% увеличила поставки в Японию палладия, который, в частности, широко применяется в автопроме, выяснило РИА Новости, изучив статистику японской таможни.
В абсолютном выражении российский экспорт палладия в Японию по итогам прошлого года составил 465 миллионов долларов. Показатель стал самым заметным за три года.
Россия является одним из крупнейших поставщиков палладия в Японию (31% всего импорта), уступая лишь Южной Африке (54%).
Палладий - это редкий благородный металл платиновой группы, который ценят за уникальное сочетание химической активности и устойчивости к коррозии. Прежде всего он используется как высокоэффективный катализатор в автомобильных нейтрализаторах и в химической промышленности, где помогает ускорять реакции и снижать вредные выбросы.
Также он широко применяется в электронике - для надежных контактов и конденсаторов, в ювелирном деле - особенно в сплавах белого золота, в медицине и стоматологии.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаЯПОНИЯЮжная Африка
 
 
