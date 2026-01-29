Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине отправили Зеленского в Москву на встречу с Путиным - 29.01.2026, ПРАЙМ
На Украине отправили Зеленского в Москву на встречу с Путиным
На Украине отправили Зеленского в Москву на встречу с Путиным - 29.01.2026, ПРАЙМ
На Украине отправили Зеленского в Москву на встречу с Путиным
Владимир Зеленский должен поехать в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным, считает бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. | 29.01.2026, ПРАЙМ
07:22 29.01.2026
 
На Украине отправили Зеленского в Москву на встречу с Путиным

Соскин заявил, что у Зеленского не осталось других вариантов, кроме встречи с Путиным

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг
Украинский флаг - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Украинский флаг. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен поехать в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным, считает бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Едь и, в конце концов, согласуй все. Повестку дня согласуй — и все. Ну а что: есть другие варианты после того, что в Киеве творится?" — задался он вопросом в эфире своего YouTube-канала.
Как отметил политолог, глава киевского режима мог бы прибыть не в одиночку, однако он не в той позиции, чтобы выдвигать какие-либо условия. Соскин напомнил, что в случае визита в российскую столицу безопасность Зеленского будет обеспечена на самом высоком уровне. Экс-советник подчеркнул, что к переговорам необходимо тщательно подготовиться.
"Путин опять приглашает через Ушакова Зеленского в Москву. Трамп ему тоже это предлагал. Ну, давайте смотреть, ответ — за Зеленским", — подытожил Соскин.
Вчера Юрий Ушаков, помощник президента России, напомнил о словах российского лидера, что Москва гарантирует безопасность Зеленскому, если он готов приехать в Россию для переговоров.
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что глава киевского режима готов к личной встрече с Путиным для обсуждения вопроса территорий и управления Запорожской атомной электростанцией.
В минувшее воскресенье Зеленский в очередной раз отказался от вывода ВСУ с территории Донбасса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
 
