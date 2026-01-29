https://1prime.ru/20260129/peregovory-866990636.html

"Унижают и превосходят": в США рассказали о переговорах с Россией

"Унижают и превосходят": в США рассказали о переговорах с Россией

29.01.2026

МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Западу не удастся изменить российскую позицию в переговорах по Украине, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн."Я бы не придавал большого значения тому, что Россию как-то унижают или превосходят. Реальность такова, что Россия получит то, что хочет. Они хотят, чтобы Украина была нейтральной — она будет нейтральной", — отметил он. Эксперт также подчеркнул, что, несмотря на заявления и действия, у Владимира Зеленского не останется других вариантов, кроме как согласиться с условиями соглашения. А уже потом, предположил Макговерн, его могут заменить на другого человека.Переговоры по УкраинеВ минувшую субботу в Абу-Даби завершились переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности, включающей представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Российской делегацией руководил начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана США. Новая встреча запланирована на 1 февраля.Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали: без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.

