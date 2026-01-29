"Унижают и превосходят": в США рассказали о переговорах с Россией
Макговерн: Запад не смог повлиять на позицию России на переговорах по украинскому кризису
Американский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Западу не удастся изменить российскую позицию в переговорах по Украине, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
"Я бы не придавал большого значения тому, что Россию как-то унижают или превосходят. Реальность такова, что Россия получит то, что хочет. Они хотят, чтобы Украина была нейтральной — она будет нейтральной", — отметил он.
Эксперт также подчеркнул, что, несмотря на заявления и действия, у Владимира Зеленского не останется других вариантов, кроме как согласиться с условиями соглашения. А уже потом, предположил Макговерн, его могут заменить на другого человека.
Переговоры по Украине
В минувшую субботу в Абу-Даби завершились переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности, включающей представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Российской делегацией руководил начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана США. Новая встреча запланирована на 1 февраля.
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.