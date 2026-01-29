Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле рассказали о российско-сирийских переговорах - 29.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260129/peregovory-867006994.html
В Кремле рассказали о российско-сирийских переговорах
В Кремле рассказали о российско-сирийских переговорах - 29.01.2026, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о российско-сирийских переговорах
На прошедших российско-сирийских переговорах в Кремле главным образом речь шла о двусторонних торгово-экономических отношениях, заявил пресс-секретарь... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T13:29+0300
2026-01-29T13:49+0300
экономика
россия
мировая экономика
рф
дмитрий песков
сирия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859928085_0:154:3095:1894_1920x0_80_0_0_f6a06592566013fba89bfb62d8b775b8.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. На прошедших российско-сирийских переговорах в Кремле главным образом речь шла о двусторонних торгово-экономических отношениях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается переговоров, которые имели место вчера, главным образом, они были посвящены двусторонним торгово-экономическим отношениям", - сказал Песков журналистам.
рф
сирия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859928085_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_09c0bb5947c84f57254d113cb3efb305.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, рф, дмитрий песков, сирия
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Дмитрий Песков, СИРИЯ
13:29 29.01.2026 (обновлено: 13:49 29.01.2026)
 
В Кремле рассказали о российско-сирийских переговорах

Песков: российско-сирийские переговоры были посвящены экономическим отношениям

© РИА Новости . Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. На прошедших российско-сирийских переговорах в Кремле главным образом речь шла о двусторонних торгово-экономических отношениях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается переговоров, которые имели место вчера, главным образом, они были посвящены двусторонним торгово-экономическим отношениям", - сказал Песков журналистам.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаРФДмитрий ПесковСИРИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала