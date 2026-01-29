https://1prime.ru/20260129/peregovory-867006994.html
В Кремле рассказали о российско-сирийских переговорах
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. На прошедших российско-сирийских переговорах в Кремле главным образом речь шла о двусторонних торгово-экономических отношениях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается переговоров, которые имели место вчера, главным образом, они были посвящены двусторонним торгово-экономическим отношениям", - сказал Песков журналистам.
