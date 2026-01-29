Юрист назвал стоп-слова, за которые могут заблокировать перевод

https://1prime.ru/20260129/perevod-866970615.html
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Большинство банковских приложений позволяют оставить небольшой комментарий получателю при переводе с карты на карту. О том, какие слова не стоит писать в назначении, чтобы не попасть под блокировку, рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский."Все российские банки обязаны следовать закону о противодействии легализации доходов. Соответственно банковские системы автоматически анализируют поле "сообщение получателю". И то, что вы там напишете, очень важно”, - предупредил он.По данным Ассоциации российских банков, около 22% переводов между физическими лицами проходят дополнительные проверки, а в 2024 году доля операций, блокируемых из-за комментариев, выросла на 15%.И это не только общеизвестные ограничения, связанные с запрещенной деятельностью или глупые шутки. Блокировка перевода банком чаще всего происходит из-за комментариев, указывающих на ведение физическим лицом коммерческой деятельности с использованием личной банковской карты.За последние годы практика приема денежных средств на личные карты за оказанные услуги, проданные товары и т.д. приняла массовый характер. Но текущие счета открываются физическим лицам для совершения операций, не связанных с предпринимательской деятельностью, указал юрист.“В стоп-лист комментариев получателю должны войти такие слова как оплата услуг, оплата за товар, заказ, аренду и любые другие, которые позволят трактовать ваш перевод, как коммерческий”, - советует он.В целом, чтобы действительно избежать проблем, при переводе с карты на карту поле "сообщение получателю" лучше не заполнять совсем. Нужную информацию можно всегда передать через смс или посредством электронного мессенджера, заключил Александр Хаминский.
