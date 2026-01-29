https://1prime.ru/20260129/piratstvo-867011434.html
В ГД предложили отменить штрафы за использование зарубежного пиратского ПО
В ГД предложили отменить штрафы за использование зарубежного пиратского ПО - 29.01.2026, ПРАЙМ
В ГД предложили отменить штрафы за использование зарубежного пиратского ПО
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владимир Плякин, Амир Хамитов, Ярослав Самылин и Олег Леонов предложили отменить штрафы за использование зарубежного... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T14:45+0300
2026-01-29T14:45+0300
2026-01-29T15:09+0300
технологии
россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059013_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_c4df3d0fd1078694030f0bebf6304ec7.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владимир Плякин, Амир Хамитов, Ярослав Самылин и Олег Леонов предложили отменить штрафы за использование зарубежного пиратского программного обеспечения (ПО). Обращение с соответствующим предложением было направлено в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. В настоящее время штрафы за использование зарубежного пиратского ПО составляют: для физических лиц - от 1 500 до 2 000 рублей; для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - от 10 000 до 20 000 рублей; для организаций - от 30 000 до 40 000 рублей. "Законопроектом предлагается освободить граждан и организации от административной ответственности за использование пиратского программного обеспечения тех иностранных правообладателей, которые фактически прекратили работу в России по причине санкционных ограничений и недружественных действий своих государств", - сказано в документе. Авторы инициативы отмечают, что использование пиратского ПО из "недружественных" стран уже стало обыденной практикой, а нормы КоАП о штрафах носят во многом декларативный характер и не выполняют своей превентивной функции. Парламентарии подчеркивают, что данная мера направлена на защиту рядовых пользователей и бизнеса от необоснованного наказания в ситуациях, когда легальная покупка или продление лицензий объективно невозможны. "Отмена штрафов призвана узаконить сложившуюся практику и привести законодательство в соответствие с реалиями, устранив риск формального преследования добросовестных пользователей, вынужденных прибегать к нелицензионному ПО для обеспечения непрерывности рабочих процессов", - заключается в документе.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059013_124:0:876:564_1920x0_80_0_0_ad7fe28f63b7db58d9e1c24488f74ab2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, госдума
Технологии, РОССИЯ, Госдума
В ГД предложили отменить штрафы за использование зарубежного пиратского ПО
В Госдуме предложили отменить штрафы за использование зарубежного пиратского ПО
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владимир Плякин, Амир Хамитов, Ярослав Самылин и Олег Леонов предложили отменить штрафы за использование зарубежного пиратского программного обеспечения (ПО).
Обращение с соответствующим предложением было направлено в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В настоящее время штрафы за использование зарубежного пиратского ПО составляют: для физических лиц - от 1 500 до 2 000 рублей; для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - от 10 000 до 20 000 рублей; для организаций - от 30 000 до 40 000 рублей.
"Законопроектом предлагается освободить граждан и организации от административной ответственности за использование пиратского программного обеспечения тех иностранных правообладателей, которые фактически прекратили работу в России по причине санкционных ограничений и недружественных действий своих государств", - сказано в документе.
Авторы инициативы отмечают, что использование пиратского ПО из "недружественных" стран уже стало обыденной практикой, а нормы КоАП о штрафах носят во многом декларативный характер и не выполняют своей превентивной функции.
Парламентарии подчеркивают, что данная мера направлена на защиту рядовых пользователей и бизнеса от необоснованного наказания в ситуациях, когда легальная покупка или продление лицензий объективно невозможны.
"Отмена штрафов призвана узаконить сложившуюся практику и привести законодательство в соответствие с реалиями, устранив риск формального преследования добросовестных пользователей, вынужденных прибегать к нелицензионному ПО для обеспечения непрерывности рабочих процессов", - заключается в документе.