https://1prime.ru/20260129/piratstvo-867011434.html

В ГД предложили отменить штрафы за использование зарубежного пиратского ПО

В ГД предложили отменить штрафы за использование зарубежного пиратского ПО - 29.01.2026, ПРАЙМ

В ГД предложили отменить штрафы за использование зарубежного пиратского ПО

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владимир Плякин, Амир Хамитов, Ярослав Самылин и Олег Леонов предложили отменить штрафы за использование зарубежного... | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T14:45+0300

2026-01-29T14:45+0300

2026-01-29T15:09+0300

технологии

россия

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059013_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_c4df3d0fd1078694030f0bebf6304ec7.jpg

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владимир Плякин, Амир Хамитов, Ярослав Самылин и Олег Леонов предложили отменить штрафы за использование зарубежного пиратского программного обеспечения (ПО). Обращение с соответствующим предложением было направлено в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. В настоящее время штрафы за использование зарубежного пиратского ПО составляют: для физических лиц - от 1 500 до 2 000 рублей; для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - от 10 000 до 20 000 рублей; для организаций - от 30 000 до 40 000 рублей. "Законопроектом предлагается освободить граждан и организации от административной ответственности за использование пиратского программного обеспечения тех иностранных правообладателей, которые фактически прекратили работу в России по причине санкционных ограничений и недружественных действий своих государств", - сказано в документе. Авторы инициативы отмечают, что использование пиратского ПО из "недружественных" стран уже стало обыденной практикой, а нормы КоАП о штрафах носят во многом декларативный характер и не выполняют своей превентивной функции. Парламентарии подчеркивают, что данная мера направлена на защиту рядовых пользователей и бизнеса от необоснованного наказания в ситуациях, когда легальная покупка или продление лицензий объективно невозможны. "Отмена штрафов призвана узаконить сложившуюся практику и привести законодательство в соответствие с реалиями, устранив риск формального преследования добросовестных пользователей, вынужденных прибегать к нелицензионному ПО для обеспечения непрерывности рабочих процессов", - заключается в документе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, госдума