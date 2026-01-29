Аналитик оценил ситуацию с ценами на платину

https://1prime.ru/20260129/platina-867005263.html
2026-01-29T12:55+0300
2026-01-29T12:55+0300
2026-01-29T12:55+0300
экономика
рынок
александр потавин
финам
платина
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/74/842087407_0:32:3527:2016_1920x0_80_0_0_888a1967d1135ed8464f28906085114a.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Стоимость платины в мире в ближайшее время может превысить 3 тысячи долларов за тройскую унцию, однако затем возможна ценовая коррекция, как и в других драгметаллах, хотя элемент неопределённости очень велик, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. В понедельник биржевая стоимость платины впервые в истории преодолела отметку в 2 900 долларов за тройскую унцию. "Поскольку котировки платины в январе 2026 года легко обновили свои предыдущие исторические максимумы и пошли выше, можно ждать, что ценник на платину может еще какое-то время двигаться по инерции вверх, поскольку шорт рынка при таком сентименте очень опасен. В этом случае котировки платины могут легко достичь района 3000-3150 долларов за унцию", - считает Потавин. Потавин также отметил, что последующие несколько месяцев могут стабилизироваться возле достигнутых уровней, прежде чем наступит коррекция. Аналитик пояснил, что рынок платины сильно перегрет. По его словам, котировки драгметалла за неполный месяц выросли на 23%, а за последний год прибавили около 164% при том, что фундаментальные факторы так сильно не изменились. Впрочем, он полагает, что если в золоте и серебре ценовой рост будет продолжаться, то и стоимость платины также может продолжить движение вверх. Поскольку цены на рынке этих драгметаллов находятся в сильном растущем тренде, двигать их дальше вверх не составляет больших проблем, поскольку играть на понижение слишком опасно, даже несмотря на очевидную перегретость цен, объясняет Потавин. Но пока сложно говорить о том, на каких уровнях этот подъем цен остановится, так как удорожание золота происходит на новых исторических максимумах. "Когда идет быстрое надувание пузыря в ценах на драгметаллы, достижение уровня 5 000 долларов за унцию может быть в перспективе уже этого года. Хотя, на наш взгляд, сильная ценовая коррекция в золоте-серебре-платине уже где-то рядом", - резюмировал эксперт.
Аналитик Потавин: стоимость платины может вскоре превысить $3 тыс за тройскую унцию
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Стоимость платины в мире в ближайшее время может превысить 3 тысячи долларов за тройскую унцию, однако затем возможна ценовая коррекция, как и в других драгметаллах, хотя элемент неопределённости очень велик, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.
В понедельник биржевая стоимость платины впервые в истории преодолела отметку в 2 900 долларов за тройскую унцию.
"Поскольку котировки платины в январе 2026 года легко обновили свои предыдущие исторические максимумы и пошли выше, можно ждать, что ценник на платину может еще какое-то время двигаться по инерции вверх, поскольку шорт рынка при таком сентименте очень опасен. В этом случае котировки платины могут легко достичь района 3000-3150 долларов за унцию", - считает Потавин
.
Потавин также отметил, что последующие несколько месяцев могут стабилизироваться возле достигнутых уровней, прежде чем наступит коррекция.
Аналитик пояснил, что рынок платины сильно перегрет. По его словам, котировки драгметалла за неполный месяц выросли на 23%, а за последний год прибавили около 164% при том, что фундаментальные факторы так сильно не изменились.
Впрочем, он полагает, что если в золоте и серебре ценовой рост будет продолжаться, то и стоимость платины также может продолжить движение вверх.
Поскольку цены на рынке этих драгметаллов находятся в сильном растущем тренде, двигать их дальше вверх не составляет больших проблем, поскольку играть на понижение слишком опасно, даже несмотря на очевидную перегретость цен, объясняет Потавин. Но пока сложно говорить о том, на каких уровнях этот подъем цен остановится, так как удорожание золота происходит на новых исторических максимумах.
"Когда идет быстрое надувание пузыря в ценах на драгметаллы, достижение уровня 5 000 долларов за унцию может быть в перспективе уже этого года. Хотя, на наш взгляд, сильная ценовая коррекция в золоте-серебре-платине уже где-то рядом", - резюмировал эксперт.