Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик оценил ситуацию с ценами на платину - 29.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260129/platina-867005263.html
Аналитик оценил ситуацию с ценами на платину
Аналитик оценил ситуацию с ценами на платину - 29.01.2026, ПРАЙМ
Аналитик оценил ситуацию с ценами на платину
Стоимость платины в мире в ближайшее время может превысить 3 тысячи долларов за тройскую унцию, однако затем возможна ценовая коррекция, как и в других... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T12:55+0300
2026-01-29T12:55+0300
экономика
рынок
александр потавин
финам
платина
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/74/842087407_0:32:3527:2016_1920x0_80_0_0_888a1967d1135ed8464f28906085114a.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Стоимость платины в мире в ближайшее время может превысить 3 тысячи долларов за тройскую унцию, однако затем возможна ценовая коррекция, как и в других драгметаллах, хотя элемент неопределённости очень велик, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. В понедельник биржевая стоимость платины впервые в истории преодолела отметку в 2 900 долларов за тройскую унцию. "Поскольку котировки платины в январе 2026 года легко обновили свои предыдущие исторические максимумы и пошли выше, можно ждать, что ценник на платину может еще какое-то время двигаться по инерции вверх, поскольку шорт рынка при таком сентименте очень опасен. В этом случае котировки платины могут легко достичь района 3000-3150 долларов за унцию", - считает Потавин. Потавин также отметил, что последующие несколько месяцев могут стабилизироваться возле достигнутых уровней, прежде чем наступит коррекция. Аналитик пояснил, что рынок платины сильно перегрет. По его словам, котировки драгметалла за неполный месяц выросли на 23%, а за последний год прибавили около 164% при том, что фундаментальные факторы так сильно не изменились. Впрочем, он полагает, что если в золоте и серебре ценовой рост будет продолжаться, то и стоимость платины также может продолжить движение вверх. Поскольку цены на рынке этих драгметаллов находятся в сильном растущем тренде, двигать их дальше вверх не составляет больших проблем, поскольку играть на понижение слишком опасно, даже несмотря на очевидную перегретость цен, объясняет Потавин. Но пока сложно говорить о том, на каких уровнях этот подъем цен остановится, так как удорожание золота происходит на новых исторических максимумах. "Когда идет быстрое надувание пузыря в ценах на драгметаллы, достижение уровня 5 000 долларов за унцию может быть в перспективе уже этого года. Хотя, на наш взгляд, сильная ценовая коррекция в золоте-серебре-платине уже где-то рядом", - резюмировал эксперт.
https://1prime.ru/20260129/zoloto-866990635.html
https://1prime.ru/20260129/alyuminiy-867004714.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/74/842087407_398:0:3129:2048_1920x0_80_0_0_f48ee8df092527f31e505710df54f2d0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, александр потавин, финам, платина
Экономика, Рынок, Александр Потавин, Финам, платина
12:55 29.01.2026
 
Аналитик оценил ситуацию с ценами на платину

Аналитик Потавин: стоимость платины может вскоре превысить $3 тыс за тройскую унцию

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСлитки платины высшей пробы
Слитки платины высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Слитки платины высшей пробы. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Стоимость платины в мире в ближайшее время может превысить 3 тысячи долларов за тройскую унцию, однако затем возможна ценовая коррекция, как и в других драгметаллах, хотя элемент неопределённости очень велик, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.
В понедельник биржевая стоимость платины впервые в истории преодолела отметку в 2 900 долларов за тройскую унцию.
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Биржевые цены на золото и серебро обновили исторические рекорды
07:36
"Поскольку котировки платины в январе 2026 года легко обновили свои предыдущие исторические максимумы и пошли выше, можно ждать, что ценник на платину может еще какое-то время двигаться по инерции вверх, поскольку шорт рынка при таком сентименте очень опасен. В этом случае котировки платины могут легко достичь района 3000-3150 долларов за унцию", - считает Потавин.
Потавин также отметил, что последующие несколько месяцев могут стабилизироваться возле достигнутых уровней, прежде чем наступит коррекция.
Аналитик пояснил, что рынок платины сильно перегрет. По его словам, котировки драгметалла за неполный месяц выросли на 23%, а за последний год прибавили около 164% при том, что фундаментальные факторы так сильно не изменились.
Впрочем, он полагает, что если в золоте и серебре ценовой рост будет продолжаться, то и стоимость платины также может продолжить движение вверх.
Цилиндрические алюминиевые слитки в литейном цехе - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Цена на алюминий поднялась выше 3300 долларов за тонну
12:43
Поскольку цены на рынке этих драгметаллов находятся в сильном растущем тренде, двигать их дальше вверх не составляет больших проблем, поскольку играть на понижение слишком опасно, даже несмотря на очевидную перегретость цен, объясняет Потавин. Но пока сложно говорить о том, на каких уровнях этот подъем цен остановится, так как удорожание золота происходит на новых исторических максимумах.
"Когда идет быстрое надувание пузыря в ценах на драгметаллы, достижение уровня 5 000 долларов за унцию может быть в перспективе уже этого года. Хотя, на наш взгляд, сильная ценовая коррекция в золоте-серебре-платине уже где-то рядом", - резюмировал эксперт.
 
ЭкономикаРынокАлександр ПотавинФинамплатина
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала