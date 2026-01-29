https://1prime.ru/20260129/platina-867005263.html

Аналитик оценил ситуацию с ценами на платину

Аналитик оценил ситуацию с ценами на платину - 29.01.2026, ПРАЙМ

Аналитик оценил ситуацию с ценами на платину

Стоимость платины в мире в ближайшее время может превысить 3 тысячи долларов за тройскую унцию, однако затем возможна ценовая коррекция, как и в других... | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T12:55+0300

2026-01-29T12:55+0300

2026-01-29T12:55+0300

экономика

рынок

александр потавин

финам

платина

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/74/842087407_0:32:3527:2016_1920x0_80_0_0_888a1967d1135ed8464f28906085114a.jpg

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Стоимость платины в мире в ближайшее время может превысить 3 тысячи долларов за тройскую унцию, однако затем возможна ценовая коррекция, как и в других драгметаллах, хотя элемент неопределённости очень велик, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. В понедельник биржевая стоимость платины впервые в истории преодолела отметку в 2 900 долларов за тройскую унцию. "Поскольку котировки платины в январе 2026 года легко обновили свои предыдущие исторические максимумы и пошли выше, можно ждать, что ценник на платину может еще какое-то время двигаться по инерции вверх, поскольку шорт рынка при таком сентименте очень опасен. В этом случае котировки платины могут легко достичь района 3000-3150 долларов за унцию", - считает Потавин. Потавин также отметил, что последующие несколько месяцев могут стабилизироваться возле достигнутых уровней, прежде чем наступит коррекция. Аналитик пояснил, что рынок платины сильно перегрет. По его словам, котировки драгметалла за неполный месяц выросли на 23%, а за последний год прибавили около 164% при том, что фундаментальные факторы так сильно не изменились. Впрочем, он полагает, что если в золоте и серебре ценовой рост будет продолжаться, то и стоимость платины также может продолжить движение вверх. Поскольку цены на рынке этих драгметаллов находятся в сильном растущем тренде, двигать их дальше вверх не составляет больших проблем, поскольку играть на понижение слишком опасно, даже несмотря на очевидную перегретость цен, объясняет Потавин. Но пока сложно говорить о том, на каких уровнях этот подъем цен остановится, так как удорожание золота происходит на новых исторических максимумах. "Когда идет быстрое надувание пузыря в ценах на драгметаллы, достижение уровня 5 000 долларов за унцию может быть в перспективе уже этого года. Хотя, на наш взгляд, сильная ценовая коррекция в золоте-серебре-платине уже где-то рядом", - резюмировал эксперт.

https://1prime.ru/20260129/zoloto-866990635.html

https://1prime.ru/20260129/alyuminiy-867004714.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, александр потавин, финам, платина