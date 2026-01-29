https://1prime.ru/20260129/plennyj-866987560.html

Пленный рассказал о поборах с солдат из 60-й бригады ВСУ

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Солдат из 60-й бригады ВСУ облагали данью в 5% за доставку на передовую еды, рассказал украинский пленный Александр Салюков. Видео беседы с попавшим в плен на краснолиманском направлении украинским военнослужащим есть в распоряжении агентства. "Обещали ставку 20 тысяч, плюс 170 тысяч "боевые" каждый месяц. Но есть ли эти деньги или нет?", - сказал пленный. Пленный пояснил, что его суммарное жалование на передовой должно было составлять порядка 335 тысяч рублей. Однако, по словам Салюкова, никаких денег до плена он не увидел. "Плюс они (командиры - ред.) с этих денег берут поборы за еду. Нам же на позиции доставки были с дрона "Баба-Яга" раз в два дня. Нам сказали - как минимум 5% мы будем забирать. Просто за еду", - вспоминает пленный. Ранее Салюков рассказывал, что мобилизованным из коррумпированной 60-й бригады ВСУ угрожали огромными штрафами за утрату имущества. РИА Новости сообщали, что сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины задержали экс-командира 60-й бригады Андрея Бородина. Его подозревают в хищении порядка 1,1 миллиона долларов на дронах и прицелах.

2026

общество , украина, всу