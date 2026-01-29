https://1prime.ru/20260129/posobie-867013839.html

Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28,5 тысячи рублей

2026-01-29T15:40+0300

общество

россия

михаил мишустин

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Единовременное пособие при рождении ребенка составит 28,5 тысячи рублей с 1 февраля, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Оно (единовременное пособие при рождении ребенка - ред.) теперь составит 28,5 тысячи рублей", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства России.

2026

общество , россия, михаил мишустин