Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28,5 тысячи рублей - 29.01.2026
Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28,5 тысячи рублей
Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28,5 тысячи рублей - 29.01.2026, ПРАЙМ
Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28,5 тысячи рублей
Единовременное пособие при рождении ребенка составит 28,5 тысячи рублей с 1 февраля, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T15:40+0300
2026-01-29T15:50+0300
общество
россия
михаил мишустин
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Единовременное пособие при рождении ребенка составит 28,5 тысячи рублей с 1 февраля, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Оно (единовременное пособие при рождении ребенка - ред.) теперь составит 28,5 тысячи рублей", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства России.
общество , россия, михаил мишустин
Общество , РОССИЯ, Михаил Мишустин
15:40 29.01.2026 (обновлено: 15:50 29.01.2026)
 
Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28,5 тысячи рублей

Мишустин: единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля составит 28,5 тыс руб

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Единовременное пособие при рождении ребенка составит 28,5 тысячи рублей с 1 февраля, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Оно (единовременное пособие при рождении ребенка - ред.) теперь составит 28,5 тысячи рублей", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства России.
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
В России с 1 февраля проиндексируют более 40 соцвыплат
15:20
 
Общество РОССИЯ Михаил Мишустин
 
 
Заголовок открываемого материала