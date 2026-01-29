https://1prime.ru/20260129/posobie-867013839.html
Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28,5 тысячи рублей
Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28,5 тысячи рублей - 29.01.2026, ПРАЙМ
Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28,5 тысячи рублей
Единовременное пособие при рождении ребенка составит 28,5 тысячи рублей с 1 февраля, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T15:40+0300
2026-01-29T15:40+0300
2026-01-29T15:50+0300
общество
россия
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859925972_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f608ea260c105a00856f3e0c32caaf8c.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Единовременное пособие при рождении ребенка составит 28,5 тысячи рублей с 1 февраля, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Оно (единовременное пособие при рождении ребенка - ред.) теперь составит 28,5 тысячи рублей", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства России.
https://1prime.ru/20260129/vyplaty-867012676.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859925972_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c346ca8515b6d7c230a5dc4bae3a6134.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, михаил мишустин
Общество , РОССИЯ, Михаил Мишустин
Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28,5 тысячи рублей
Мишустин: единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля составит 28,5 тыс руб