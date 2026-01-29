https://1prime.ru/20260129/predlozhenie-866987752.html

Предложения по зарплатам в нефтегазовой отрасли выросли на 11%

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Предложения по зарплатам в нефтегазовой отрасли выросли за 2025 год на 11%, до 81,4 тысячи рублей в месяц, рассказал РИА Новости директор категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито Работы" Андрей Кучеренков. "Зарплатные предложения в отрасли достигли в среднем 81 381 рублей в месяц (+11%)", - сказал он. При этом Кучеренков обратил внимание на то, что фактический доход специалистов может отличаться от сумм, указанных в вакансиях. Он формируется с учетом формата занятости - вахтового или постоянного, графика и продолжительности смен, конкретной специализации, а также региона и условий реализации проекта.

