https://1prime.ru/20260129/predlozhenie-866987752.html
Предложения по зарплатам в нефтегазовой отрасли выросли на 11%
Предложения по зарплатам в нефтегазовой отрасли выросли на 11% - 29.01.2026, ПРАЙМ
Предложения по зарплатам в нефтегазовой отрасли выросли на 11%
Предложения по зарплатам в нефтегазовой отрасли выросли за 2025 год на 11%, до 81,4 тысячи рублей в месяц, рассказал РИА Новости директор категории "Рабочие и... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T04:26+0300
2026-01-29T04:26+0300
2026-01-29T04:26+0300
экономика
промышленность
авито работа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866987752.jpg?1769649965
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Предложения по зарплатам в нефтегазовой отрасли выросли за 2025 год на 11%, до 81,4 тысячи рублей в месяц, рассказал РИА Новости директор категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито Работы" Андрей Кучеренков.
"Зарплатные предложения в отрасли достигли в среднем 81 381 рублей в месяц (+11%)", - сказал он.
При этом Кучеренков обратил внимание на то, что фактический доход специалистов может отличаться от сумм, указанных в вакансиях. Он формируется с учетом формата занятости - вахтового или постоянного, графика и продолжительности смен, конкретной специализации, а также региона и условий реализации проекта.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, авито работа
Экономика, Промышленность, Авито Работа
Предложения по зарплатам в нефтегазовой отрасли выросли на 11%
"Авито Работы": предложения по зарплатам в нефтегазовой отрасли выросли за 2025 год на 11%
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Предложения по зарплатам в нефтегазовой отрасли выросли за 2025 год на 11%, до 81,4 тысячи рублей в месяц, рассказал РИА Новости директор категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито Работы" Андрей Кучеренков.
"Зарплатные предложения в отрасли достигли в среднем 81 381 рублей в месяц (+11%)", - сказал он.
При этом Кучеренков обратил внимание на то, что фактический доход специалистов может отличаться от сумм, указанных в вакансиях. Он формируется с учетом формата занятости - вахтового или постоянного, графика и продолжительности смен, конкретной специализации, а также региона и условий реализации проекта.