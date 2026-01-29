https://1prime.ru/20260129/probki-867022406.html
Пробки в Москве достигли девяти баллов
2026-01-29T19:01+0300
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Пробки в четверг вечером в Москве достигли 9 баллов на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". По данным сервиса, затруднения движения наблюдаются в центре города: Садовое кольцо стоит почти на всем протяжении и на внутренней, и на внешней сторонах. Автомобилистам придется постоять на улицах Знаменка, Новый Арбат, Валовая, Большая Серпуховская, а также на Москворецкой, Космодамианской набережных, Большом Краснохолмском мосту и Яузском бульваре. Движение закрыто на на Боровицкой площади по направлению в центр, на съездах с Садового кольца на Ленинский проспект, на съездах с ТТК на Ленинский проспект по направлению в область. Плотное движение также фиксируется на большей части Третьего транспортного кольца. На МКАД и вылетных магистралях движение также затруднено, самые сильные пробки на севере, юго-западе и юге.
