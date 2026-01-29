Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пробки в Москве достигли девяти баллов - 29.01.2026
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве достигли девяти баллов - 29.01.2026, ПРАЙМ
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в четверг вечером в Москве достигли 9 баллов на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T19:01+0300
2026-01-29T19:01+0300
бизнес
москва
яндекс.карты
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867022233_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_77605ffbebb668de91ad9d8c432c5d59.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Пробки в четверг вечером в Москве достигли 9 баллов на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". По данным сервиса, затруднения движения наблюдаются в центре города: Садовое кольцо стоит почти на всем протяжении и на внутренней, и на внешней сторонах. Автомобилистам придется постоять на улицах Знаменка, Новый Арбат, Валовая, Большая Серпуховская, а также на Москворецкой, Космодамианской набережных, Большом Краснохолмском мосту и Яузском бульваре. Движение закрыто на на Боровицкой площади по направлению в центр, на съездах с Садового кольца на Ленинский проспект, на съездах с ТТК на Ленинский проспект по направлению в область. Плотное движение также фиксируется на большей части Третьего транспортного кольца. На МКАД и вылетных магистралях движение также затруднено, самые сильные пробки на севере, юго-западе и юге.
москва
2026
бизнес, москва, яндекс.карты
Бизнес, МОСКВА, Яндекс.Карты
19:01 29.01.2026
 
Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве достигли девяти баллов на фоне снегопада

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Автомобильное движение в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Пробки в четверг вечером в Москве достигли 9 баллов на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".
По данным сервиса, затруднения движения наблюдаются в центре города: Садовое кольцо стоит почти на всем протяжении и на внутренней, и на внешней сторонах. Автомобилистам придется постоять на улицах Знаменка, Новый Арбат, Валовая, Большая Серпуховская, а также на Москворецкой, Космодамианской набережных, Большом Краснохолмском мосту и Яузском бульваре.
Движение закрыто на на Боровицкой площади по направлению в центр, на съездах с Садового кольца на Ленинский проспект, на съездах с ТТК на Ленинский проспект по направлению в область. Плотное движение также фиксируется на большей части Третьего транспортного кольца. На МКАД и вылетных магистралях движение также затруднено, самые сильные пробки на севере, юго-западе и юге.
 
БизнесМОСКВАЯндекс.Карты
 
 
