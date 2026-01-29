https://1prime.ru/20260129/probki-867022406.html

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в четверг вечером в Москве достигли 9 баллов на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". | 29.01.2026, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867022233_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_77605ffbebb668de91ad9d8c432c5d59.jpg

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Пробки в четверг вечером в Москве достигли 9 баллов на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". По данным сервиса, затруднения движения наблюдаются в центре города: Садовое кольцо стоит почти на всем протяжении и на внутренней, и на внешней сторонах. Автомобилистам придется постоять на улицах Знаменка, Новый Арбат, Валовая, Большая Серпуховская, а также на Москворецкой, Космодамианской набережных, Большом Краснохолмском мосту и Яузском бульваре. Движение закрыто на на Боровицкой площади по направлению в центр, на съездах с Садового кольца на Ленинский проспект, на съездах с ТТК на Ленинский проспект по направлению в область. Плотное движение также фиксируется на большей части Третьего транспортного кольца. На МКАД и вылетных магистралях движение также затруднено, самые сильные пробки на севере, юго-западе и юге.

москва

бизнес, москва, яндекс.карты