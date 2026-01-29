https://1prime.ru/20260129/putin-867026165.html

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил утвердить отраслевые планы по IPO российских компаний, предусмотрев дополнительные меры поддержки, соответствующий перечень поручений по итогам 16-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!", прошедшего 2-3 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России в целях повышения капитализации российского фондового рынка: ... утвердить отраслевые планы по первичным размещениям на внутреннем финансовом рынке акций российских акционерных обществ, предусмотрев дополнительные меры поддержки акционерных обществ, осуществляющих первичные размещения акций, а также возможность предоставления таким обществам мер государственной поддержки в связи с их выходом на рынок капитала", - говорится в поручении. Доклад о выполнении поручений необходимо предоставить до 1 марта 2026 года, далее - один раз в полгода. Ответственными назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

