https://1prime.ru/20260129/rabota-867015566.html
Работа по найму стала доминирующей формой занятости в России
Работа по найму стала доминирующей формой занятости в России - 29.01.2026, ПРАЙМ
Работа по найму стала доминирующей формой занятости в России
Работа по найму признана доминирующей формой занятости в России, которая превысила 90% работающего населения, говорится в докладе центра комплексных... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T16:31+0300
2026-01-29T16:31+0300
2026-01-29T16:31+0300
россия
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599064_0:79:2001:1204_1920x0_80_0_0_3c1402a93a2b10c40ae82976835aace4.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Работа по найму признана доминирующей формой занятости в России, которая превысила 90% работающего населения, говорится в докладе центра комплексных исследований социальной политики Высшей школы экономики (ВШЭ), который есть в распоряжении РИА Новости. "Занятость по найму - это доминирующий в России формат: более 90% работающих, включая работающих студентов и пенсионеров", - сказано в докладе. Доклад отражает результаты исследования, проведенного в 2024-2025 годах. Уточняется, что на долю самозанятых и предпринимателей, не имеющих наемных работников, в указанном периоде пришлось порядка 6-7%. Так, в 2025 году их доля составила 7,3% работающего населения. Бизнесмены и предприниматели с наемными работниками составляют чуть более 1% занятых, в 2025 году доля этой категории составила 1,3%.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599064_144:0:1855:1283_1920x0_80_0_0_47e592bcde9fbffd8dfe6d79a5cefbee.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Работа по найму стала доминирующей формой занятости в России
ВШЭ: работа по найму в России стала доминирующей формой занятости в России
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Работа по найму признана доминирующей формой занятости в России, которая превысила 90% работающего населения, говорится в докладе центра комплексных исследований социальной политики Высшей школы экономики (ВШЭ), который есть в распоряжении РИА Новости.
"Занятость по найму - это доминирующий в России формат: более 90% работающих, включая работающих студентов и пенсионеров", - сказано в докладе.
Доклад отражает результаты исследования, проведенного в 2024-2025 годах.
Уточняется, что на долю самозанятых и предпринимателей, не имеющих наемных работников, в указанном периоде пришлось порядка 6-7%. Так, в 2025 году их доля составила 7,3% работающего населения.
Бизнесмены и предприниматели с наемными работниками составляют чуть более 1% занятых, в 2025 году доля этой категории составила 1,3%.