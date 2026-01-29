Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-29T16:31+0300
2026-01-29T16:31+0300
16:31 29.01.2026
 
Работа по найму стала доминирующей формой занятости в России

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Работа по найму признана доминирующей формой занятости в России, которая превысила 90% работающего населения, говорится в докладе центра комплексных исследований социальной политики Высшей школы экономики (ВШЭ), который есть в распоряжении РИА Новости.
"Занятость по найму - это доминирующий в России формат: более 90% работающих, включая работающих студентов и пенсионеров", - сказано в докладе.
Доклад отражает результаты исследования, проведенного в 2024-2025 годах.
Уточняется, что на долю самозанятых и предпринимателей, не имеющих наемных работников, в указанном периоде пришлось порядка 6-7%. Так, в 2025 году их доля составила 7,3% работающего населения.
Бизнесмены и предприниматели с наемными работниками составляют чуть более 1% занятых, в 2025 году доля этой категории составила 1,3%.
 
