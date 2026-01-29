https://1prime.ru/20260129/rabota-867015566.html

Работа по найму стала доминирующей формой занятости в России

Работа по найму стала доминирующей формой занятости в России - 29.01.2026, ПРАЙМ

Работа по найму стала доминирующей формой занятости в России

Работа по найму признана доминирующей формой занятости в России, которая превысила 90% работающего населения, говорится в докладе центра комплексных... | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T16:31+0300

2026-01-29T16:31+0300

2026-01-29T16:31+0300

россия

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599064_0:79:2001:1204_1920x0_80_0_0_3c1402a93a2b10c40ae82976835aace4.jpg

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Работа по найму признана доминирующей формой занятости в России, которая превысила 90% работающего населения, говорится в докладе центра комплексных исследований социальной политики Высшей школы экономики (ВШЭ), который есть в распоряжении РИА Новости. "Занятость по найму - это доминирующий в России формат: более 90% работающих, включая работающих студентов и пенсионеров", - сказано в докладе. Доклад отражает результаты исследования, проведенного в 2024-2025 годах. Уточняется, что на долю самозанятых и предпринимателей, не имеющих наемных работников, в указанном периоде пришлось порядка 6-7%. Так, в 2025 году их доля составила 7,3% работающего населения. Бизнесмены и предприниматели с наемными работниками составляют чуть более 1% занятых, в 2025 году доля этой категории составила 1,3%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество