США впервые за восемь месяцев поставили в Россию дикий рис - 29.01.2026
США впервые за восемь месяцев поставили в Россию дикий рис
США впервые за восемь месяцев поставили в Россию дикий рис - 29.01.2026, ПРАЙМ
США впервые за восемь месяцев поставили в Россию дикий рис
США в ноябре экспортировали на российский рынок дикий рис - впервые за восемь месяцев, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. | 29.01.2026, ПРАЙМ
мировая экономика
сша
вашингтон
москва
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. США в ноябре экспортировали на российский рынок дикий рис - впервые за восемь месяцев, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, в ноябре американские компании поставили в Россию дикий рис на 152,1 тысячи долларов. При этом в апреле-октябре поставок этих злаков не было. За все 11 месяцев Вашингтон ввез дикий рис в Москву только трижды: помимо ноября, еще в феврале и марте - на 154,7 тысячи долларов и 294,2 тысячи. Регулярные поставки дикого риса прекратились к марту 2022 года. Обычный рис Россия в США не покупает с апреля 2022 года. По итогам января-ноября 2025 года Россия расположилась на восемнадцатом месте среди крупнейших покупателей дикого риса из США. Больше всего при этом американцы поставили его в Канаду и Бельгию (по 2,1 миллиона долларов). Также Штаты экспортировали рис в Италию (1,5 миллиона долларов) и Великобританию (815,9 тысячи долларов). Пятерку крупнейших "рисовых" покупателей замкнули Нидерланды (580,7 тысячи долларов).
сша
вашингтон
москва
мировая экономика, сша, вашингтон, москва
Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, МОСКВА
США впервые за восемь месяцев поставили в Россию дикий рис

США в ноябре впервые за восемь месяцев экспортировали в Россию дикий рис

© РИА Новости . Алексей Майшев
Рис
Рис. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. США в ноябре экспортировали на российский рынок дикий рис - впервые за восемь месяцев, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, в ноябре американские компании поставили в Россию дикий рис на 152,1 тысячи долларов. При этом в апреле-октябре поставок этих злаков не было.
За все 11 месяцев Вашингтон ввез дикий рис в Москву только трижды: помимо ноября, еще в феврале и марте - на 154,7 тысячи долларов и 294,2 тысячи.
Регулярные поставки дикого риса прекратились к марту 2022 года. Обычный рис Россия в США не покупает с апреля 2022 года.
По итогам января-ноября 2025 года Россия расположилась на восемнадцатом месте среди крупнейших покупателей дикого риса из США. Больше всего при этом американцы поставили его в Канаду и Бельгию (по 2,1 миллиона долларов).
Также Штаты экспортировали рис в Италию (1,5 миллиона долларов) и Великобританию (815,9 тысячи долларов). Пятерку крупнейших "рисовых" покупателей замкнули Нидерланды (580,7 тысячи долларов).
 
