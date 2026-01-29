https://1prime.ru/20260129/ris-867025076.html
США впервые за восемь месяцев поставили в Россию дикий рис
США впервые за восемь месяцев поставили в Россию дикий рис - 29.01.2026, ПРАЙМ
США впервые за восемь месяцев поставили в Россию дикий рис
США в ноябре экспортировали на российский рынок дикий рис - впервые за восемь месяцев, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T21:39+0300
2026-01-29T21:39+0300
2026-01-29T21:39+0300
мировая экономика
сша
вашингтон
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/83756/72/837567230_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_c8186f9739334d41cfe8495b2d913d21.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. США в ноябре экспортировали на российский рынок дикий рис - впервые за восемь месяцев, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, в ноябре американские компании поставили в Россию дикий рис на 152,1 тысячи долларов. При этом в апреле-октябре поставок этих злаков не было. За все 11 месяцев Вашингтон ввез дикий рис в Москву только трижды: помимо ноября, еще в феврале и марте - на 154,7 тысячи долларов и 294,2 тысячи. Регулярные поставки дикого риса прекратились к марту 2022 года. Обычный рис Россия в США не покупает с апреля 2022 года. По итогам января-ноября 2025 года Россия расположилась на восемнадцатом месте среди крупнейших покупателей дикого риса из США. Больше всего при этом американцы поставили его в Канаду и Бельгию (по 2,1 миллиона долларов). Также Штаты экспортировали рис в Италию (1,5 миллиона долларов) и Великобританию (815,9 тысячи долларов). Пятерку крупнейших "рисовых" покупателей замкнули Нидерланды (580,7 тысячи долларов).
сша
вашингтон
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83756/72/837567230_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_a447920707d707c4342f57edfdfa5b83.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, вашингтон, москва
Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, МОСКВА
США впервые за восемь месяцев поставили в Россию дикий рис
США в ноябре впервые за восемь месяцев экспортировали в Россию дикий рис