США впервые за восемь месяцев поставили в Россию дикий рис

2026-01-29T21:39+0300

мировая экономика

сша

вашингтон

москва

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. США в ноябре экспортировали на российский рынок дикий рис - впервые за восемь месяцев, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, в ноябре американские компании поставили в Россию дикий рис на 152,1 тысячи долларов. При этом в апреле-октябре поставок этих злаков не было. За все 11 месяцев Вашингтон ввез дикий рис в Москву только трижды: помимо ноября, еще в феврале и марте - на 154,7 тысячи долларов и 294,2 тысячи. Регулярные поставки дикого риса прекратились к марту 2022 года. Обычный рис Россия в США не покупает с апреля 2022 года. По итогам января-ноября 2025 года Россия расположилась на восемнадцатом месте среди крупнейших покупателей дикого риса из США. Больше всего при этом американцы поставили его в Канаду и Бельгию (по 2,1 миллиона долларов). Также Штаты экспортировали рис в Италию (1,5 миллиона долларов) и Великобританию (815,9 тысячи долларов). Пятерку крупнейших "рисовых" покупателей замкнули Нидерланды (580,7 тысячи долларов).

