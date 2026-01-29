https://1prime.ru/20260129/rosatom-867011062.html
Лихачев рассказал об интересе ОАЭ к проектам "Росатома"
Лихачев рассказал об интересе ОАЭ к проектам "Росатома" - 29.01.2026, ПРАЙМ
Лихачев рассказал об интересе ОАЭ к проектам "Росатома"
ОАЭ демонстрируют интерес к участию в проектах "Росатома" в Турции и Центральной Азии в качестве потенциальных инвесторов, сообщил журналистам глава российской... | 29.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. ОАЭ демонстрируют интерес к участию в проектах "Росатома" в Турции и Центральной Азии в качестве потенциальных инвесторов, сообщил журналистам глава российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Росатом" активно зовет ОАЭ в свои проекты в третьих странах, сказал Лихачев журналистам. "Они демонстрируют интерес к проектам в Турции, демонстрируют интерес к проектам в Центральной Азии как инвесторы, но и уже как вполне себе состоятельная такая страна с ядерными компетенциями", - добавил глава "Росатома".
Лихачев рассказал об интересе ОАЭ к проектам "Росатома"
Лихачев: ОАЭ заинтересовались проектами "Росатома" в Турции и Центральной Азии