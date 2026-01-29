Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лихачев рассказал об интересе ОАЭ к проектам "Росатома" - 29.01.2026
Лихачев рассказал об интересе ОАЭ к проектам "Росатома"
2026-01-29T14:35+0300
2026-01-29T15:07+0300
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. ОАЭ демонстрируют интерес к участию в проектах "Росатома" в Турции и Центральной Азии в качестве потенциальных инвесторов, сообщил журналистам глава российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Росатом" активно зовет ОАЭ в свои проекты в третьих странах, сказал Лихачев журналистам. "Они демонстрируют интерес к проектам в Турции, демонстрируют интерес к проектам в Центральной Азии как инвесторы, но и уже как вполне себе состоятельная такая страна с ядерными компетенциями", - добавил глава "Росатома".
14:35 29.01.2026 (обновлено: 15:07 29.01.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев на форуме "Арктика – территория диалога". 9 апреля 2019
© РИА Новости . Владимир Астапкович
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. ОАЭ демонстрируют интерес к участию в проектах "Росатома" в Турции и Центральной Азии в качестве потенциальных инвесторов, сообщил журналистам глава российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"Росатом" активно зовет ОАЭ в свои проекты в третьих странах, сказал Лихачев журналистам.
"Они демонстрируют интерес к проектам в Турции, демонстрируют интерес к проектам в Центральной Азии как инвесторы, но и уже как вполне себе состоятельная такая страна с ядерными компетенциями", - добавил глава "Росатома".
 
