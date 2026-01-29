https://1prime.ru/20260129/rosatom-867011062.html

Лихачев рассказал об интересе ОАЭ к проектам "Росатома"

2026-01-29T14:35+0300

2026-01-29T14:35+0300

2026-01-29T15:07+0300

энергетика

россия

оаэ

турция

центральная азия

алексей лихачев

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867010908_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e8fa9cd49aa89f19f8633f25ef330f4f.jpg

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. ОАЭ демонстрируют интерес к участию в проектах "Росатома" в Турции и Центральной Азии в качестве потенциальных инвесторов, сообщил журналистам глава российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Росатом" активно зовет ОАЭ в свои проекты в третьих странах, сказал Лихачев журналистам. "Они демонстрируют интерес к проектам в Турции, демонстрируют интерес к проектам в Центральной Азии как инвесторы, но и уже как вполне себе состоятельная такая страна с ядерными компетенциями", - добавил глава "Росатома".

оаэ

турция

центральная азия

2026

ru-RU

россия, оаэ, турция, центральная азия, алексей лихачев, росатом