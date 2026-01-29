https://1prime.ru/20260129/rosgosstrah-866989782.html
В "Росгосстрахе" рассказали о росте числа ДТП из-за снегопадов
бизнес
россия
москва
росгосстрах
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Число дорожных аварий в Москве и области значительно выросло в январе текущего года из-за снегопадов, ожидается всплеск заявлений по страховым случаям от автовладельцев до конца текущей недели, им следует активно пользоваться удаленным урегулированием убытков, заявили РИА Новости в "Росгосстрахе".
"С начала очередного обильного снегопада в центральной части страны "Росгосстрах" фиксирует рост страховых случаев на дорогах. При этом автомобилисты стали чаще пользоваться возможностью заявить об аварии онлайн — через личный кабинет клиента компании. Это позволяет сэкономить время и без промежуточной поездки в офис страховщика по заснеженным дорогам получить направление на ремонт или выплату", - сообщили в страховой компании.
На текущей неделе страховщик фиксирует уже третий всплеск обращений автовладельцев с начала 2026 года.
"Первый начался 4-5 января, когда в целом ряде регионов наблюдались метели, бураны и сильный ветер. Несмотря на каникулы, количество заявлений о дорожно-транспортных происшествиях увеличилось на 73% в сравнении с обычными праздничными днями. После того, как в Москву и соседние области пришел циклон Фрэнсис с его сильными снегопадами, рост обращений от автомобилистов составил 10%", - рассказал начальник управления клиентских коммуникаций компании Николай Ананьев.
"Еще больше он будет на этой неделе — ведь синоптики обещают, что снегопады продолжатся до выходных", - добавил он.
В компании отметили, что сейчас почти половина заявлений от автовладельцев поступает онлайн. "Это позволяет избежать дополнительных рисков при поездке по зимним дорогам в офис страховщика на предварительный осмотр и подачу документов. С помощью личного кабинета заявить о страховом случае можно прямо с места происшествия. Приложение подскажет, как самостоятельно провести осмотр и фиксацию повреждений, какие документы отправить по цифровым каналам, и уведомит об изменениях в статусе выплатного дела", - напомнил страховщик.
По данным компании, 45% клиентов по ОСАГО используют полноценное цифровое урегулирование при наступлении страхового случая. Для автомобилистов с полисами каско этот показатель превышает 50%.
"В такие снегопады власти обычно обращаются к автомобилистам с призывом воздержаться от поездок на личных машинах. Мы же, со своей стороны, предлагаем тем, кто к этим рекомендациям не прислушался и попал в ДТП, не усугублять и без того непростую ситуацию и не терять время, а использовать удаленное урегулирование через личный кабинет", - подчеркнули в компании.
