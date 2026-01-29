Межгосударственные отношения России и ОАЭ

https://1prime.ru/20260129/rossija-866985709.html

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, который будет находиться в России с официальным визитом. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Объединенных Арабских Эмиратов. Дипломатические отношения между СССР и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) установлены 8 декабря 1971 года. В 1986 году открыто посольство СССР в Абу-Даби, в 1987 году – посольство ОАЭ в Москве. В декабре 1991 года ОАЭ признали Российскую Федерацию в качестве государства-правопреемника СССР. ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ Для российско-эмиратских отношений характерен высокий уровень политического диалога, интенсивный делегационный обмен. В сентябре 2007 года состоялся первый в истории российско-эмиратских отношений официальный визит президента России Владимира Путина в ОАЭ. Наследный принц эмирата Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посещал Россию с визитами в сентябре 2006 года, июне 2009 года, октябре 2012 года, в сентябре 2013 года, октябре 2014 года, августе и октябре 2015 года, марте 2016 года, апреле 2017 года, июне 2018 года. По итогам встречи президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Москве 1 июня 2018 года была подписана Декларация о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами. В октябре 2019 года состоялся государственный визит президента РФ Владимира Путина в ОАЭ, в ходе которого были проведены переговоры с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В мае 2022 года Владимир Путин поздравил Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна со вступлением в должность правителя эмирата Абу-Даби и избранием на пост президента ОАЭ. 11 октября 2022 года президент ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян посетил Россию с визитом. В Константиновском дворце в Санкт-Петербурге состоялись переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это была первая личная встреча лидеров после избрания Аль Нахайяна на пост президента ОАЭ. 16 июня 2023 года Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели встречу "на полях" XXVI Петербургского международного экономического форума. Перед началом переговоров Путин и Аль Нахайян осмотрели стенды Объединенных Арабских Эмиратов на площадке ПМЭФ-2023. 6 декабря 2023 года президент России Владимир Путин посетил ОАЭ с первым за четыре года рабочим визитом. В Абу-Даби прошли переговоры Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В октябре 2024 года президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посетил с официальным визитом Россию. 20 октября в подмосковной резиденции главы государства Ново-Огареве состоялась неформальная встреча Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. 21 октября в Кремле прошли переговоры Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. 23-24 октября президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян принял участие в саммите БРИКС, который прошел в Казани. 30 апреля 2025 года президент России Владимир Путин принял в Кремле заместителя премьер-министра, министра внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов Сейфа бен Заида Аль Нахайяна. Во встрече также принял участие министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. 27 июня 2025 года Владимир Путин встретился с наследным принцем Абу-Даби, председателем Исполнительного совета Эмирата Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Встреча состоялась "на полях" саммита ЕАЭС в Минске. 7 августа 2025 года президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян вновь посетил Россию. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждалось расширение сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, космоса, энергетики и других областях, которые служат приоритетам развития обеих стран, исходя из стремления продолжать укрепление стратегического партнерства в различных сферах. В ходе визита страны подписали соглашения в сфере торговли, услуг и инвестиций. В 2025 году состоялось несколько телефонных разговоров президента России Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном: 24 марта, 1 мая и 18 июня. 25 января 2026 года президент ОАЭ Мохаммед бен Заид Аль Нахайян принял спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева. Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества между РФ и ОАЭ в экономике и инвестициях. Развиваются отношения по линии правительств двух стран. Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров в феврале 2025 года возглавил российскую делегацию на Международной конференции и выставке оборонной промышленности IDEX-2025 в ОАЭ. 15 февраля состоялась встреча с вице-президентом ОАЭ Мансуром бен Заидом Аль Нахайяном. В ней также приняли участие министр финансов России Антон Силуанов и председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. В рамках визитам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров был принят президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В ноябре 2025 года Мантуров возглавил российскую делегацию на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев 20 июня 2025 года провел рабочую встречу с министром экономики ОАЭ Абдуллой бен Тук Аль-Марри. Мероприятие прошло на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума. Стороны обсудили сотрудничество двух стран, в частности в рамках создания зерновой биржи стран БРИКС. 5 декабря 2025 года заместитель председателя правительства - руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко посетил Дубай, где встретился с государственным министром по вопросам ИИ, цифровой экономики и приложений для удаленной работы ОАЭ Омаром бен Султаном Аль-Оламой. Встреча была посвящена развитию партнерства России и ОАЭ в области искусственного интеллекта. Стороны обменялись опытом по разработке и внедрению ИИ-решений, а также обсудили подходы к развитию технологий и общие вызовы. Регулярный характер носят контакты на уровне министров иностранных дел. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посещал ОАЭ в феврале 2007 года, в ноябре 2011 года, в феврале 2016 года, в феврале и августе 2017 года, марте 2019 года, в марте 2021 года и ноябре 2022 года. Глава эмиратского внешнеполитического ведомства Абдалла бен Заид Аль Нахайян посещал Москву в октябре 2006 года, в июне 2010 года, в феврале 2012 года, в мае 2015 года, в феврале и ноябре 2016 года, в июне 2019 года, декабре 2020 года. Очередной визит Абдаллы бен Заида Аль Нахайяна в Россию состоялся в марте 2022 года, в ходе которого прошли переговоры с Сергеем Лавровым. В 2022 годы главы внешнеполитических ведомств двух стран также встречались и беседовали 1 июня в Эр-Рияде "на полях" пятого раунда министерского заседания стратегическою диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также 23 сентября в Нью-Йорке (США) "на полях" 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 2 июня 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном в Кейптауне (ЮАР) "на полях" министерского совещания БРИКС. 7 марта 2024 года в рамках рабочей поездки в Абу-Даби специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов был принят президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. 10 июня 2024 года министр иностранных дел Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном "на полях" совещания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде. 15 ноября 2024 года в рамках рабочего визита в Абу-Даби министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, а также принял участие в 15-м Международном форуме по вопросам мира и безопасности "Сир Бани Яс". В 2025 году состоялось несколько телефонных разговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном – 27 января, 13 июня и 23 октября. Россия и ОАЭ поддерживают межпарламентские связи. Председатель Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко посещала с визитами ОАЭ в апреле 2016 года и в декабре 2021 года. 6 декабря 2022 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Федерального национального совета ОАЭ Сакр Гоббаш провели встречу "на полях" саммита спикеров парламентов государств "Группы двадцати" в Джакарте (Индонезия). 23-24 мая 2023 года председатель Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Сакр Гоббаш посетил с визитом Москву. Состоялись встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Сакр Гоббаш также выступил на пленарном заседании Совета Федерации. 25 сентября 2023 года делегация Государственной Думы во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным посетила ОАЭ с официальным визитом. В Абу-Даби состоялась встреча Вячеслава Володина с председателем Федерального национального совета ОАЭ Сакром Гоббашем. 22 мая 2025 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с председателем Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Сакром Гоббашем "на полях" XI Невского международного экологического конгресса. 2 июня 2025 года в Абу-Даби состоялась встреча заместителя председателя Госдумы Александра Бабакова с председателем Федерального национального совета ОАЭ Сакром Гоббашем. Руководство Объединенных Арабских Эмиратов оказывает посреднические усилия в возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории Украины военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. 23-24 января 2026 года в Абу-Даби прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины. Развиваются российско-эмиратские связи по линии субъектов федерации. Эмираты регулярно посещает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Большое внимание сотрудничеству с ОАЭ уделяет руководство Татарстана. ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Торгово-экономические отношения между Россией и ОАЭ регулируются межправительственным Соглашением о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве от 1990 года. В 1994 году учреждена Межправительственная российско-эмиратская комиссия (МПК) по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. В декабре 2025 года в Дубае состоялось 12-е заседание межправкомиссии. Действует Российско-эмиратский деловой совет (РЭДС). 10 декабре 2025 года в Дубае прошел первый Российско-Эмиратский бизнес-форум. В его работе приняли участие главы ведущих компаний и инвестиционных фондов из России и ОАЭ, профильных министерств обеих стран и технологических стартапов. Интенсивность российско-эмиратского взаимодействия находит свое отражение в динамике двусторонней торговли. За последние пять лет товарооборот увеличился почти в шесть раз. На текущий момент ОАЭ уверенно удерживают позицию крупнейшего внешнеторгового партнера России среди стран арабского мира. По итогам 2021 года товарооборот увеличился на 64,5% по сравнению с 2020 годом и составил 5,36 миллиарда долларов. В 2022 году товарооборот превысил 9 миллиардов долларов. В 2023 году товарооборот двух стран вырос на 3,5% – до рекордных 11,2 миллиарда долларов. По итогам 2024 года товарооборот составил около 10 миллиардов долларов. В ноябре 2025 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что товарооборот России и ОАЭ по итогам 2025 года ожидается выше 10 миллиардов долларов. Россия поставляет в ОАЭ натуральный и искусственно выращенный жемчуг, бижутерию, драгоценные и полудрагоценные металлы и камни и готовые изделия из них; также продукцию бумажно-целлюлозной промышленности, минеральные удобрения сельскохозяйственное сырье и продукты питания (злаки и крупы). Россия закупает у ОАЭ не только продукцию собственного производства, но и реэкспортируемые товары – чайный лист и чай мате, кофе и пряности, плавучие средства - лодки, суда, детали и запасные части морского транспорта, изделия из пластмасс и продукцию из органической химии, элементы устройства ядерных реакторов - котлы, очистители, механические части агрегатов ядерной промышленности. Активно развиваются отношения между Россией и ОАЭ в сфере АПК. По итогам 2025 года товарооборот превысил 480 миллионов долларов, при этом российский экспорт составил более 430 миллионов долларов. Основные объемы российских поставок приходятся на зерновые – в первую очередь пшеницу и ячмень, а также замороженную рыбу, мясо птицы, подсолнечное масло и зернобобовые. ОАЭ в 2025 году стали крупнейшим импортером куриных яиц из РФ в деньгах. По итогам года Россия поставила в ОАЭ 7,2 тысячи тонн свежих куриных яиц. Выручка от экспорта составила 8,6 миллиона долларов, что стало максимальным значением с 2018 года. Помимо этого, в 2025 году впервые в ОАЭ был экспортирован яичный альбумин на сумму 41 тысячу долларов. Поставки сушеных яиц птиц составили 658 тысяч долларов в стоимостном выражении. Позитивную динамику также показывает экспорт минеральных удобрений, по производству которых Россия является одним из мировых лидеров. За 2025 год их поставки в Объединенные Арабские Эмираты выросли в пять раз, в основном за счет комплексных удобрений. В феврале 2025 года в Абу-Даби прошел фестиваль-ярмарка "Сделано в России", в рамках которого свою продукцию представили 80 производителей из 30 регионов России. Россия регулярно участвует в Международной выставке продуктов питания и напитков Gulfood, которая традиционно проходит в Дубае. В 2026 году свою продукцию представили порядка 140 отечественных компаний из различных регионов страны, причем две трети из них – малый и средний бизнес. На российских стендах – рыбные деликатесы, ягоды, мед, разнообразные кондитерские изделия, традиционные напитки, растительные масла и многие другие продукты, которые давно стали визитной карточкой нашей страны. Министр сельского хозяйства Оксана Лут совместно с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной 26 января 2026 года приняла участие в открытии российской экспозиции на выставке Gulfood. В июне 2025 года ЕАЭС заключил соглашение о свободной торговле товарами с ОАЭ. В результате реализации соглашения с ОАЭ более 97% российских поставок будут идти беспошлинно. Еще в отношении 1% российских поставок нулевые пошлины будут применяться в рамках тарифных квот. Средний уровень тарифа Эмиратов для российского бизнеса по соглашению снизится более чем в 3 раза. Развивается инвестиционное сотрудничество. По данным Министерства экономики ОАЭ, инвестиции России в ОАЭ направлены преимущественно в следующие отрасли: операции с недвижимостью; оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; производство; информация и коммуникация; транспортировка и хранение; образование; финансовая и страховая деятельность; профессиональная, научная и техническая деятельность. По данным на 2024 год, объем российского капитала в экономике ОАЭ превысил 30 миллиардов долларов, объем эмиратских инвестиций в России – 16,8 миллиарда долларов. Основная доля эмиратских инвестиций приходится на обрабатывающие производства, сферу транспорта и логистики, чуть меньше - на сферу финансов и страхования, добывающую промышленность и торговлю. Благодаря работе Российского фонда прямых инвестиций с одной из крупнейших инвестиционной компании ОАЭ, реализовано свыше 60 значимых проектов. К настоящему времени в ОАЭ зарегистрировано порядка четырех тысяч российских компаний. В феврале 2025 года Россия и ОАЭ подписали межправительственное соглашение об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении уклонения от уплаты налогов. "Росатом" и ОАЭ реализуют ряд совместных проектов в сфере мирного атома – осуществляются поставки природного и обогащенного урана для первой в Эмиратах АЭС "Барака", строительство первого энергоблока которой было завершено в марте 2018 года, имеются контракты на поставку в эту страну радиоактивных изотопов и оборудования на завод по переработке опасных промышленных отходов. Россия также ведет переговоры по утилизации отработавшего ядерного топлива с АЭС "Барака". Кроме того, Росатом создаст с ОАЭ рабочую группу по изучению возможности использования АЭС малой мощности в этой стране. Бизнес ОАЭ заинтересован в использовании Северного морского пути. ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО Рособоронэкспорт является постоянным участником международной выставки вооружений и военной техники IDEX, которая проводится в Абу-Даби, а также Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow. В ОАЭ работает представительство Государственной корпорации "Ростех". Осуществляется сотрудничество в сфере космоса. В сентябре 2019 года в рамках соглашения между Роскосмосом и Космическим центром имени Мухаммеда бен Рашида на МКС был доставлен первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. В 2021 году было подписано межправительственное соглашение по мирному космосу, которое позволит странам развивать взаимовыгодное сотрудничество в спутниковой навигации, дистанционном зондировании Земли, мониторинге космического пространства, спутниковой телекоммуникации и связи, создании космической техники, научных исследованиях в космическом пространстве и пилотируемых полетах в космос. ГУМАНИТАРНЫЕ СВЯЗИ Важная составляющая отношений двух стран – культурно-гуманитарные контакты. В октябре 2014 года был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством образования и науки РФ и министерством высшего образования и научных исследований ОАЭ о сотрудничестве в области высшего образования и научных исследований. В настоящее время между вузами России и ОАЭ действует свыше 100 соглашений. В ОАЭ открыт кампус Московского финансово-промышленного университета "Синергия". В 2024 году был запущен филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова в Дубае. Ведется подготовка к открытию представительства НИУ "Высшая школа экономики" в эмирате Абу-Даби. Студенты из ОАЭ участвуют в обменных программах, летних школах и профессиональных семинарах. Российские вузы регулярно участвуют в образовательных ярмарках и форумах в регионе, что подкрепляет устойчивый интерес к академическому обмену и сотрудничеству. В ОАЭ отмечается устойчивый спрос на курсы русского языка как иностранного в международных языковых центрах и образовательных пространствах. В Дубае работает Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку Минпросвещения России. Функционирует Русская международная школа, проводящая занятия по российским учебным программам. В Московской области открыт Центр международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования имени шейхи Фатемы Бинт Мубарак при гимназии имени Е.М. Примакова. В 2011 году завершилось возведение единственного русского православного храма на Аравийском полуострове – храма во имя святого апостола Филиппа в Шардже. В ОАЭ предоставлен еще один участок для строительства православного храм. Осуществляется сотрудничество в сфере СМИ. В марте 2019 года был подписан меморандум о взаимопонимании между информационным агентством Объединенных Арабских Эмиратов WAM и информационным агентством и радио Sputnik. Частыми гостями в Эмиратах являются артисты и творческие коллективы из России. Реализуется проект "Дни культуры России в ОАЭ", включающий выставки, концерты и музыкальные программы в Национальном театре Абу-Даби и других площадках. Туризм – одно из ключевых направлений двустороннего сотрудничества. Объединенные Арабские Эмираты традиционно пользуются популярностью среди российских туристов. По итогам 2025 года более двух миллионов туристов из России посетили ОАЭ. Число граждан Эмиратов, посетивших Россию в 2025 году, превысило 70 тысяч человек. Наращиванию туристических обменов способствуют безвизовый режим и активное развитие авиаперевозок. В настоящее время между Россией и ОАЭ действует более 300 регулярных рейсов в неделю по 25 направлениям.

