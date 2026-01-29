В России выросло число IT-компаний с иностранным участием

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260129/rossija-866987334.html
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Количество IT-компаний с иностранным участием в период с 2022-го по 2025 год в России выросло на 68%, говорится в исследовании сервиса проверки контрагентов Rusprofile. "В конце 2021 года в России работали почти 3 тысячи IT-организаций с иностранными учредителями. Сейчас их количество составляет около 5 тысяч (+68%)", - сказано в исследовании. Больше всего компаний и ИП с иностранными учредителями было зарегистрировано в 2022 году - 1 514, а меньше всего в 2023 году - 814. В 2024 году к России зарегистрировали 843 таких компаний, а в 2025 - 962. Что касается ликвидаций, то больше всего их было в 2023 году - 583, а меньше всего в 2025 году - 483. В 2022 было ликвидировано 535 IT-компаний с иностранным участием, а в 2024 году - 503 компании. Как отметил заместитель директора компании стратегического консалтинга "АРБ Про" Роман Копосов, иностранцы на российском IT-рынке развивают направления инфраструктуры и интеграции, прикладного ПО, кибербезопасности. "По странам наиболее активны юрисдикции, которые либо не поддерживают санкционное давление, либо умеют работать через нейтральные контуры. В первую очередь это Азия, затем Турция, ОАЭ и в целом ближневосточные хабы, плюс отдельные страны СНГ. Западный корпоративный ИТ, как единый бренд в основном сократился, но его след в виде установленной базы продуктов и привычек заказчиков остался", - добавил эксперт.
