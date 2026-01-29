В России предложили запретить катание на горнолыжных склонах без шлемов

https://1prime.ru/20260129/rossija-866987941.html

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Председатель движения "Здоровое отечество" Екатерина Лещинская предложила законодательно запретить катание на горнолыжных склонах без использования шлемов. Обращение с соответствующим предложением в Минэкономразвития, профильные комитеты Госдумы и к руководству крупнейших горнолыжных курортов имеется в распоряжении РИА Новости. "Просим вас рассмотреть возможность: инициировать разработку и внесение изменений в федеральное законодательство и соответствующие технические регламенты, закрепляющие обязательное использование защитных шлемов всеми лицами, находящимися на обозначенных горнолыжных трассах и в сноуборд-парках; В рамках вашей компетенции дать соответствующие поручения подведомственным организациям по усилению контроля за мерами безопасности на горнолыжных курортах", - сказано в обращении. В документе отмечается, что шлемы предотвращают до 60% тяжелых черепно-мозговых травм при падениях и столкновениях. По словам авторов, это критически важно не только для детей, но и для взрослых, чьи травмы ведут к длительной нетрудоспособности и тяжелым социально-экономическим последствиям для семьи. Подчеркивается, что на переполненных склонах риск столкнуться с другим катающимся или с элементами инфраструктуры возрастает многократно, а шлем является последним рубежом защиты в таких ситуациях. По мнению авторов, введение четких федеральных правил повысит привлекательность российских курортов в глазах ответственных и международных туристов, приведет национальную практику в соответствие с общемировыми стандартами безопасности активного отдыха. "Безопасность граждан, а в частности несовершеннолетних, наших детей, не должна зависеть от добровольного следования рекомендациям, особенно когда речь идет о предотвращении тяжелейших, зачастую необратимых последствий. Современный защитный шлем - это такой же обязательный элемент экипировки, как крепления на лыжах или доске. Мы не можем игнорировать печальную статистику черепно-мозговых травм, полученных на склонах, когда подавляющее большинство этих случаев можно было предотвратить", - сказала Лещинская. По ее словам, перелом ключицы срастается, растяжения заживают, а последствия тяжелой черепно-мозговой травмы могут остаться с человеком навсегда. "Изменение личности, инвалидность, глубокая инвалидизация. Шлем не гарантирует полной безопасности, но он радикально повышает шансы остаться живым и здоровым после инцидента на склоне. Его обязательность - вопрос цивилизованного отношения к себе и окружающим", - подчеркнула Лещинская.

