Россиянам рассказали о пользе рыбы

Россиянам рассказали о пользе рыбы

2026-01-29T09:03+0300

общество

здоровье

рыба

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Показатель, отражающий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний из-за высокого холестерина, у рыбы в два раза меньше по сравнению с другими продуктами, так, 30 грамм скумбрии в день способны удовлетворить потребность организма в омеге-3 и снизить уровень холестерина, рассказали РИА Новости в Агентстве по продвижению рыбной продукции (АПРП). "Всего 30 грамм скумбрии в день достаточно, чтобы удовлетворить потребность организма в омеге-3 и снизить уровень холестерина... У рыбы почти в два раза меньше относительно других продуктов индекс атерогенности - показателя, который отражает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний из-за высокого холестерина", - говорится в исследовании агентства со ссылкой на данные Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Там отметили, что инфаркт и инсульт остаются одними из самых опасных заболеваний. В числе ключевых факторов риска развития патологий - высокий уровень холестерина в крови. По данным АПРП, самое большое содержание омега-3 у скумбрии. В 100 граммах этой рыбы содержится до 6,45 грамма полиненасыщенных жирных кислот. Так, всего 30 граммов скумбрии в день достаточно, чтобы поддерживать холестерин на здоровом уровне и снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо скумбрии, полезны для здоровья сардины - в 100 граммах рыбы содержится до 4,46 грамма омега-3, а также сельдь и горбуша - до 2,93 грамма и 1,32 грамма на 100 граммов рыбы соответственно. "Секрет хорошего уровня холестерина кроется не только в сорте рыбы, но и в способе ее приготовления. Омега-3 очень чувствительны к высоким температурам, поэтому, чтобы сохранить до 80% пользы нутриента, рыбу стоит запекать или тушить около 25 минут или готовить на гриле на протяжении 5-10 минут. Важно также запекать рыбу без использования масла или с минимальным его количеством, чтобы не повышать общую калорийность блюда и не добавлять в рацион насыщенных жиров", - добавили в агентстве. Там также рассказали, что некоторые специи, например, розмарин, способствуют сохранению омега-3 при термической обработке.

