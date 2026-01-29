Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций за основную сессию вырос - 29.01.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций за основную сессию вырос
2026-01-29T19:45+0300
2026-01-29T19:45+0300
рынок
акции
торги
мосбиржа
ртс
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга повысился на 0,35%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,35%, до 2797,76 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 2,04%, до 1197,96 пункта, долларовый РТС – на 0,67%, до 1159,29 пункта.
рынок, акции, торги, мосбиржа, ртс
Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа, РТС
19:45 29.01.2026
 
Московская биржа . Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга повысился на 0,35%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,35%, до 2797,76 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 2,04%, до 1197,96 пункта, долларовый РТС – на 0,67%, до 1159,29 пункта.
 
РынокАкцииТоргиМосбиржаРТС
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
