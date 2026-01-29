Российский рынок акций за основную сессию вырос

https://1prime.ru/20260129/rynok-867023550.html

Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга повысился на 0,35%, следует из данных Московской биржи.

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга повысился на 0,35%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,35%, до 2797,76 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 2,04%, до 1197,96 пункта, долларовый РТС – на 0,67%, до 1159,29 пункта.

