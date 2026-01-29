https://1prime.ru/20260129/rynok-867023927.html

Мировые рынки демонстрируют падение в четверг

Мировые рынки демонстрируют падение в четверг - 29.01.2026, ПРАЙМ

Мировые рынки демонстрируют падение в четверг

Падение на мировых рынках наблюдается в четверг вечером, в частности биржевая цена на золото опускается на 2,5%, а стоимость биткоина падает на 5%, следует из... | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T20:17+0300

2026-01-29T20:17+0300

2026-01-29T20:17+0300

рынок

торги

comex

binance

dow jones

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/77/841357720_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_21d54ce5b0493d67c4320e90b8b27348.jpg

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Падение на мировых рынках наблюдается в четверг вечером, в частности биржевая цена на золото опускается на 2,5%, а стоимость биткоина падает на 5%, следует из данных торгов. По состоянию на 19.00 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 133,74 доллара, или 2,51%, до 5 208,46 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 3,1% - до 110,067 доллара за унцию. Ранее в ходе торгов цены на драгоценные металлы обновили исторические максимумы. Цена апрельского фьючерса на платину в то же время опускалась на 2,4% - до 2 565,9 доллара за тройскую унцию, мартовский фьючерс на палладий дешевел на 2,67% - до 1 990,75 доллара за унцию. Стоимость биткоина на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance падала на 5,22% - до 84 882 долларов, показатель впервые с 12 декабря опустился ниже отметки в 85 000 долларов. Снижение наблюдается и на американских фондовых рынках: промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,66% - до 48 691,08 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 2,53%, до 23 253,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,45%, до 6 877,1 пункта.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, comex, binance, dow jones, nasdaq composite