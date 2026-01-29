https://1prime.ru/20260129/rzhd-866986977.html

РЖД запустят нового виртуального голосового помощника Аврора

РЖД запустят нового виртуального голосового помощника Аврора - 29.01.2026, ПРАЙМ

РЖД запустят нового виртуального голосового помощника Аврора

РЖД запустят нового виртуального голосового помощника Аврора, который будет общаться с пассажирами, позвонившими для получения справочной информации, сообщили... | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T02:28+0300

2026-01-29T02:28+0300

2026-01-29T02:28+0300

бизнес

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866986977.jpg?1769642911

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. РЖД запустят нового виртуального голосового помощника Аврора, который будет общаться с пассажирами, позвонившими для получения справочной информации, сообщили РИА Новости в компании. Сейчас пассажиров консультирует голосовой помощник Максим. Это виртуальный робот, он может в любое время суток проконсультировать пассажиров по широкому спектру вопросов, связанных с железнодорожными перевозками. Его основная задача - предоставить исчерпывающую информацию и помочь в решении целого ряда задач, начиная от планирования поездки и заканчивая оформлением билетов и багажа. "Также в настоящее время РЖД активно готовятся к запуску нового голосового помощника - Авроры, которая призвана вывести взаимодействие с пассажирами на новый уровень, предлагая еще более быстрый и дружелюбный сервис", - рассказали в РЖД. Голосовой помощник РЖД, который консультирует пассажиров, всегда представляется клиенту. Это, пояснили в компании, создает ощущение живого и доверительного общения. Голосовой помощник может предоставить информацию об актуальном расписании пригородных, дальних и международных поездов, проверить наличие свободных мест и узнать точную стоимость билетов - всё это доступно в считанные минуты. Также виртуальный робот даст информацию о процессе покупки и возврата билетов, расскажет о необходимых документах, поможет при возникновении ошибок в билетах, сообщит обо всех функциях, доступных на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении – от просмотра расписания и оформления билетов с дополнительными услугами до возврата и переоформления билетов, а также подачи заявок в "Лист ожидания" и поиска забытых вещей. Есть в "арсенале" голосового помощника информация о правилах посадки в поезд, особенностях провоза детей, животных и багажа, об актуальных акциях, спецтарифах и программах лояльности, об услугах в поездах, туристских маршрутах, уникальных тематических и ретропоездах. Также пассажиры могут в режиме звонка узнать статусы ранее оставленных сообщений, получая своевременную обратную связь. "Особое внимание уделяется маломобильным пассажирам. Для них предусмотрена полная информация о доступной помощи, порядке оформления билетов и необходимых заявках, а также перечне требуемых документов, чтобы каждая поездка была максимально удобной и безопасной", - отметили в РЖД.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ржд