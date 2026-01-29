https://1prime.ru/20260129/sakhalin-866992532.html

Трутнев обсудит с "РусГидро" производство энергооборудования на Сахалине

Трутнев обсудит с "РусГидро" производство энергооборудования на Сахалине - 29.01.2026, ПРАЙМ

Трутнев обсудит с "РусГидро" производство энергооборудования на Сахалине

Возможность создания предприятия по производству энергетического оборудования на Сахалине обсудит с "РусГидро" полпред президента РФ в Дальневосточном... | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T08:24+0300

2026-01-29T08:24+0300

2026-01-29T08:24+0300

энергетика

промышленность

сахалин

рф

южно-сахалинск

юрий трутнев

русгидро

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/866992366_0:251:3073:1979_1920x0_80_0_0_40ac469e20e2a1459bbd8dc8e0d2797d.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 янв – ПРАЙМ. Возможность создания предприятия по производству энергетического оборудования на Сахалине обсудит с "РусГидро" полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. В четверг Трутнев посетил Южно-Сахалинск с рабочим визитом. "Совершенно очевидно, мы должны ремонтировать и обслуживать оборудование, которое у нас установлено, в том числе энергетическое оборудование. Но сказать честно, было бы здорово, если б мы научились его производить. Я с "Русгидро" поговорю, если там есть заинтересованность, то мы вернемся к этой теме", - заявил Трутнев журналистам после посещения цеха по техническому обслуживанию и ремонту энергетического оборудования группы компаний "Сахалин Турбина Сервис". Проект по созданию сервисной компании, оказывающей полный комплекс услуг по техническому обслуживанию и ремонту энергетического и вращающегося оборудования, включая поставку основных комплектующих и расходных материалов для газотурбинных установок, электрогенераторов и компрессоров, реализован в 2025 году резидентом ТОР "Сахалин" ООО "Сахалин Турбина Сервис" (входит в группу компаний "Сахалин Турбина Сервис"). Предприятия группы работают на базе Сахалинского нефтегазового индустриального парка. Объем инвестиций по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики составил более 1 миллиарда рублей.

сахалин

рф

южно-сахалинск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, сахалин, рф, южно-сахалинск, юрий трутнев, русгидро