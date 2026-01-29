https://1prime.ru/20260129/sakhalin-866992532.html
Трутнев обсудит с "РусГидро" производство энергооборудования на Сахалине
Трутнев обсудит с "РусГидро" производство энергооборудования на Сахалине
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 янв – ПРАЙМ. Возможность создания предприятия по производству энергетического оборудования на Сахалине обсудит с "РусГидро" полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. В четверг Трутнев посетил Южно-Сахалинск с рабочим визитом. "Совершенно очевидно, мы должны ремонтировать и обслуживать оборудование, которое у нас установлено, в том числе энергетическое оборудование. Но сказать честно, было бы здорово, если б мы научились его производить. Я с "Русгидро" поговорю, если там есть заинтересованность, то мы вернемся к этой теме", - заявил Трутнев журналистам после посещения цеха по техническому обслуживанию и ремонту энергетического оборудования группы компаний "Сахалин Турбина Сервис". Проект по созданию сервисной компании, оказывающей полный комплекс услуг по техническому обслуживанию и ремонту энергетического и вращающегося оборудования, включая поставку основных комплектующих и расходных материалов для газотурбинных установок, электрогенераторов и компрессоров, реализован в 2025 году резидентом ТОР "Сахалин" ООО "Сахалин Турбина Сервис" (входит в группу компаний "Сахалин Турбина Сервис"). Предприятия группы работают на базе Сахалинского нефтегазового индустриального парка. Объем инвестиций по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики составил более 1 миллиарда рублей.
