Трутнев обсудит с "РусГидро" производство энергооборудования на Сахалине
2026-01-29T08:24+0300
2026-01-29T08:24+0300
08:24 29.01.2026
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Юрий Трутнев
Юрий Трутнев. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 янв – ПРАЙМ. Возможность создания предприятия по производству энергетического оборудования на Сахалине обсудит с "РусГидро" полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
В четверг Трутнев посетил Южно-Сахалинск с рабочим визитом.
"Совершенно очевидно, мы должны ремонтировать и обслуживать оборудование, которое у нас установлено, в том числе энергетическое оборудование. Но сказать честно, было бы здорово, если б мы научились его производить. Я с "Русгидро" поговорю, если там есть заинтересованность, то мы вернемся к этой теме", - заявил Трутнев журналистам после посещения цеха по техническому обслуживанию и ремонту энергетического оборудования группы компаний "Сахалин Турбина Сервис".
Проект по созданию сервисной компании, оказывающей полный комплекс услуг по техническому обслуживанию и ремонту энергетического и вращающегося оборудования, включая поставку основных комплектующих и расходных материалов для газотурбинных установок, электрогенераторов и компрессоров, реализован в 2025 году резидентом ТОР "Сахалин" ООО "Сахалин Турбина Сервис" (входит в группу компаний "Сахалин Турбина Сервис"). Предприятия группы работают на базе Сахалинского нефтегазового индустриального парка. Объем инвестиций по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики составил более 1 миллиарда рублей.
 
Заголовок открываемого материала