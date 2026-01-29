Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Трагедия, которая произошла в прошлом году в аэропорту Вашингтона и в результате которой погибли российские фигуристы, была вызвана ошибкой авиадиспетчеров. Неправильное направление вертолета, который столкнулся с пассажирским самолетом, стало причиной происшествия, заявила Дженнифер Хоменди, возглавляющая Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB). Ее заявление цитирует газета Washington Post. Следователи пришли к выводу, что этой катастрофы можно было избежать, однако из-за высокой загрузки работники допустили промах при построении маршрута для военного вертолета, что в итоге привело к его столкновению с воздушным судном. "Этого вертолетного маршрута там вообще не должно было быть", — отметила Хоменди.Она также объяснила, что внутри Федерального управления гражданской авиации не обсуждали детали инцидента, поскольку сотрудники "опасались мести" от руководства, боявшегося за свою репутацию. Перегруженность авиадиспетчеров является распространенной проблемой, которая остается нерешенной на протяжении многих лет, признала Хоменди. В ночь на 30 января 2025 года, в аэропорту Вашингтона имени Рейгана, произошла трагедия с региональным пассажирским самолетом Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines, который столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту авиалайнера находились 60 пассажиров, среди которых были чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, бывший российский фигурист Александр Кирсанов и четверо членов экипажа. В вертолете находились три человека. В результате катастрофы погибли 28 спортсменов, их тренеры и родственники.
05:43 29.01.2026
 
В США раскрыли детали авиакатастрофы с российскими фигуристами

Глава NTSB Хоменди: самолет с российскими фигуристами разбился из-за ошибки диспетчеров

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Флаги США - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Флаги США. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Заголовок открываемого материала