https://1prime.ru/20260129/samolet-866988752.html

В США раскрыли детали авиакатастрофы с российскими фигуристами

В США раскрыли детали авиакатастрофы с российскими фигуристами - 29.01.2026, ПРАЙМ

В США раскрыли детали авиакатастрофы с российскими фигуристами

Трагедия, которая произошла в прошлом году в аэропорту Вашингтона и в результате которой погибли российские фигуристы, была вызвана ошибкой авиадиспетчеров... | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T05:43+0300

2026-01-29T05:43+0300

2026-01-29T05:43+0300

вашингтон

washington post

american airlines

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699232_0:21:3567:2027_1920x0_80_0_0_1df0c8e1b84aaf1fc7a8e70b5a35f215.jpg

МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Трагедия, которая произошла в прошлом году в аэропорту Вашингтона и в результате которой погибли российские фигуристы, была вызвана ошибкой авиадиспетчеров. Неправильное направление вертолета, который столкнулся с пассажирским самолетом, стало причиной происшествия, заявила Дженнифер Хоменди, возглавляющая Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB). Ее заявление цитирует газета Washington Post. Следователи пришли к выводу, что этой катастрофы можно было избежать, однако из-за высокой загрузки работники допустили промах при построении маршрута для военного вертолета, что в итоге привело к его столкновению с воздушным судном. "Этого вертолетного маршрута там вообще не должно было быть", — отметила Хоменди.Она также объяснила, что внутри Федерального управления гражданской авиации не обсуждали детали инцидента, поскольку сотрудники "опасались мести" от руководства, боявшегося за свою репутацию. Перегруженность авиадиспетчеров является распространенной проблемой, которая остается нерешенной на протяжении многих лет, признала Хоменди. В ночь на 30 января 2025 года, в аэропорту Вашингтона имени Рейгана, произошла трагедия с региональным пассажирским самолетом Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines, который столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту авиалайнера находились 60 пассажиров, среди которых были чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, бывший российский фигурист Александр Кирсанов и четверо членов экипажа. В вертолете находились три человека. В результате катастрофы погибли 28 спортсменов, их тренеры и родственники.

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вашингтон, washington post, american airlines, в мире